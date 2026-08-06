中化生財報／上半年EPS達2.39元 雙引擎轉型發展成果顯著

原料藥大廠中化生（1762）6日公布2026年上半年營運成果，上半年合併營收6.66億元，年增24%；營業利益1.15億元，營業利益率17%，每股稅後純益（EPS）達2.39元，獲利能力較去年同期明顯提升。

中化合成生技表示，隨著魚油專案相關庫存處理工作順利完成，公司已完成資源重整，正式聚焦Specialty API（高技術門檻原料藥）與CDMO（委託開發與製造服務）兩大核心業務，持續深化技術、品質及全球市場布局，轉型成果逐步顯現。

公司表示，上半年營運改善主要受惠於核心業務穩健成長、產品組合優化及營運效率提升。過去一年，中化合成生技啟動SAP ERP（企業資源規劃）、LIMS（實驗室資訊管理系統）及QMS（品質管理系統）等核心數位化專案，持續推動企業營運與品質管理的數位轉型。

中化合成生技深耕原料藥產業超過60年，長期布局美國、歐洲及日本等主要市場，專注於高技術門檻、高附加價值原料藥的研發、製程開發及商業化生產。憑藉成熟的製程技術、符合國際法規要求的品質管理系統及穩定的製造能力，公司持續為全球製藥客戶提供高品質原料藥產品，並建立深厚的國際合作基礎。

在CDMO業務方面，中化合成生技近年積極拓展全球市場，並與國際新藥CRDMO公司BioDuro成立合資平台，整合雙方於藥物研發、製程開發及商業化生產的專業能力。透過BioDuro的全球客戶網絡與商業開發資源，BioDuro合作平台已逐步展現商業化綜效，進一步強化中化合成生技從製程開發到商業化生產的一站式服務能力，提升公司在全球CDMO市場的競爭力。

中化合成生技總經理蕭文郁表示，2026年上半年是中化合成重要的轉折點。隨著魚油專案順利完成，公司已完成資源重整，正式聚焦兩大核心業務。BioDuro合作平台已逐步展現商業化綜效，也讓公司對未來發展更具信心。未來，中化合成生技將持續提升技術、品質與製造能力，深化與全球客戶的合作關係，打造兼具研發、製程開發及商業化生產能力的國際合作平台，朝成為全球值得信賴的合作夥伴穩健邁進。

展望未來，隨著全球製藥供應鏈重組及新藥委外研發與製造需求持續成長，中化合成將持續聚焦核心業務，深化技術創新、品質管理及人才培育，提升全球供應鏈服務能力，穩健拓展國際市場，攜手全球客戶建立長期夥伴關係，持續創造企業長期價值。