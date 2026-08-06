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宏碁財報／第2季獲利21.72億元創疫後新高 每股賺0.72元
PC品牌大廠宏碁（2353）6日召開董事會，通過2026年第2季及上半年合併財報。宏碁受惠於多重事業引擎策略持續發酵，第2季稅後淨利創下疫情後單季新高，稅後淨利21.72億元，季增209.3%，年成長100.2%，EPS為0.72元，整體獲利表現亮眼。
宏碁今年第2季營收853.03億元，季增17.8%，年成長28.2%；毛利為97.01億元，季增20.0%，年成長44.2%，毛利率11.4%；營業淨利17.83億元，季增122.0%，年成長142.9%，營業淨利率2.1%；稅後淨利21.72億元，季增209.3%，年成長100.2%；EPS為0.72元。
宏碁2026上半年營收為1,577.26億元，年成長23.3%；毛利為177.86億元，年成長34.7%，毛利率11.3%；營業淨利25.86億元，年成長45.9%，淨利率1.6%；稅後淨利28.74億元，年成長79.6%，EPS為0.96元。
宏碁將於9月2日在德國柏林舉辦next@acer全球記者會，發表一系列創新產品與技術，包括AI PC、輕薄型設計、電競系列、視覺顯示技術、連網解決方案，以及智慧生活裝置等全新產品。
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