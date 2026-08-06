資拓宏宇財報／第2季獲利2,981萬元 EPS 0.37元

資拓宏宇（6614）6日公布財報，第2季營收12.4億元，季減0.53%，年增15.5%，歸屬母公司業主淨利2,980萬元，季增130.5%，年減57.4%，EPS 0.37元。上半年營收24.9億元，較去年同期成長34.2%，歸屬母公司業主淨利4,274萬元，較去年同期成長25.6%，EPS 0.53元。

公司表示未來將持續投入 AI、Cloud、Data、RPA 等技術。至於邊緣計算領域，資拓宏宇聚焦智慧交通領域，將會需要極低延遲的即時運算，這將是未來技術重點。公司本身也將會發展第二曲線，積極發展 SaaS 服務與自有產品，改變過去單純以人天計費（Man-day）的勞務模式，提升獲利天花板。