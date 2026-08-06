快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

資拓宏宇財報／第2季獲利2,981萬元 EPS 0.37元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

資拓宏宇（6614）6日公布財報，第2季營收12.4億元，季減0.53%，年增15.5%，歸屬母公司業主淨利2,980萬元，季增130.5%，年減57.4%，EPS 0.37元。上半年營收24.9億元，較去年同期成長34.2%，歸屬母公司業主淨利4,274萬元，較去年同期成長25.6%，EPS 0.53元。

公司表示未來將持續投入 AI、Cloud、Data、RPA 等技術。至於邊緣計算領域，資拓宏宇聚焦智慧交通領域，將會需要極低延遲的即時運算，這將是未來技術重點。公司本身也將會發展第二曲線，積極發展 SaaS 服務與自有產品，改變過去單純以人天計費（Man-day）的勞務模式，提升獲利天花板。

資拓宏宇 財報 EPS

延伸閱讀

光鼎財報／第2季獲利242億元較去年同期轉盈 上半年每股賺0.03元

啓碁上半年EPS 5.75元

威鋒電子財報／第2季營益率轉正 上半年獲利翻倍、EPS 1.24元

耕興財報／第2季3.13億元年增逾兩成 每股賺3.07元

相關新聞

世禾財報／上半年獲利3.33億元 EPS 5.4元

世禾（3551）董事會通過今年第2季財報，累計上半年合併營收16.72億元，年增19.4%。毛利率38.48%，年增1.45個百分點。稅後純益3.33億元，年增46.5%；每股稅後純益5.4元。

融程電法說會／半導體業績比重明年力拚達一成 目標年營收持續創高

工業電腦廠融程電（3416）6日舉行法說會，展望後市，董事長呂谷清指出，看好軍工國防、半導體及無人載具業務，隨著公司深耕半導體市場，預計2027年相關業務營收比重有望翻倍成長，而在邊緣AI市場持續擴大下，融程電目標2026、2027及2028年營收都將成長，持續創高。

運錩財報／上半年EPS 1.66元 後市看旺

運錩（2069）董事會通過上半年財報，今年1月至6月累計營業收入49.9億元，營業毛利7.3億元，營業利益3.8億元，稅後純益2.7億元，每股稅後純益1.66元。

雄獅財報／上半年 EPS 7.27元 第2季獲利受戰爭及油價波動影響

雄獅（2731）6日公告半年報，第2季合併營收83.31億元，年增6.17%，單季稅後純益2.90億元，年減21.2%，主要是旅遊業受美伊戰事及油價波動影響，毛利率略有下滑，使第2季單季每股純益來到3.1元。累計上半年營收164.61億元，年增9.79%，稅後純益6.78億元，年減14.6%，每股純益7.27元。

威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

記憶體市場供應緊張態勢短期難解。記憶體模組大廠威剛（3260）6日於法說會表示，2027年供給可能比今年更吃緊，預期今年第4季至明年上半年，DRAM與NAND Flash合約價仍將走高；面對賣方市場，模組廠與原廠簽訂的長期供貨合約（LTA）也只能「保量、不保價」，顯示明年貨源與成本壓力仍高。

士電上半年第2季獲利創同期次高 看好AIDC拉貨需求

重電大廠士電下午公布上半年財報，其中第2季獲利新台幣11.71億元，每股純益2.25元，上半年歸屬母公司業主獲利26.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。