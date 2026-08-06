融程電法說會／半導體業績比重明年力拚達一成 目標年營收持續創高

工業電腦廠融程電（3416）6日舉行法說會，展望後市，董事長呂谷清指出，看好軍工國防、半導體及無人載具業務，隨著公司深耕半導體市場，預計2027年相關業務營收比重有望翻倍成長，而在邊緣AI市場持續擴大下，融程電目標2026、2027及2028年營收都將成長，持續創高。

融程電近年積極擴張新業務，其中在全球半導體產業積極擴產下，相關商機巨大，融程電也耕耘相關領域，公司可提供產品如平板、PDA等。

目前半導體相關業務占融程電整體營收約達4-5%，呂谷清表示，融程電目標市場包含中國大陸、日韓及台灣，目前以台灣為主，預估2027年半導體相關業績占比有機會達到一成。

展望後市，呂谷清表示，受惠於全球國防支出增加，及醫療產業需求穩健，加上AI邊緣運算應用持續擴大，和倉儲物流訂單持續挹注下，公司目標今年全年營收維持穩定成長，成長動能強勁。

融程電預期今年第3季營運有機會續創新高，第4季與第3季表現相當，全年毛利率維持四成左右水準。

長期來看，融程電預計在邊緣AI市場持續擴大，加上軍工國防、半導體、無人機GCS、無人載具等需求帶動下，目標至2028年，每年營收皆會呈現穩定成長，持續創高。

除了軍工訂單放量外，呂谷清指出，汽車車檢相關領域也會成長，主要是客人現階段可以接受因記憶體價格大漲，導致產品報價漲價的現狀；至於醫療業務成長主要會在第4季及明年首季顯現。

在Honeywell訂單方面，由於先前該公司倉儲運輸事業單位進行重組，影響融程電訂單，目前融程電仍在洽商中，預計新訂單在年底前將有結果。

融程電受惠軍工國防業務帶動，激勵今年第2季稅後純益來到約2億元，季增37.9%、年增110.5%，創單季獲利新高紀錄，每股純益為2.48元。

融程電今年第2季營收11.77億元，季增24.3%、年增42.3%；毛利率40.18%，季增3.66個百分點、年減0.81個百分點；營益率19.63%，季增4.54個百分點、年減0.9個百分點。