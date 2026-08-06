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雄獅財報／上半年 EPS 7.27元 第2季獲利受戰爭及油價波動影響

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅旅遊夏季旅展買氣旺　歐日長線熱銷、現場驚見近200萬元「百萬刷手」。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊夏季旅展買氣旺　歐日長線熱銷、現場驚見近200萬元「百萬刷手」。圖／雄獅旅遊提供

雄獅（2731）6日公告半年報，第2季合併營收83.31億元，年增6.17%，單季稅後純益2.90億元，年減21.2%，主要是旅遊業受美伊戰事及油價波動影響，毛利率略有下滑，使第2季單季每股純益來到3.1元。累計上半年營收164.61億元，年增9.79%，稅後純益6.78億元，年減14.6%，每股純益7.27元。

雄獅表示，短程亞洲市場仍是台灣出境旅遊的核心成長引擎，根據觀光署統計，2026年上半年台灣旅客出境人次達1,065萬人次，較2025年同期成長16.56%，其中日本市場表現最為突出，年增20.17%。雄獅2026年上半年團體旅遊業務亦維持穩健成長，第2季尤以日韓產品線表現最為突出。不過，上半年旅遊業受美伊戰事及油價波動影響，毛利率略有下滑，但仍維持在相對高檔水準。自3月起，市場已出現明顯轉單效應，加上連假效應與各大旅展策展經濟發揮綜效，有效支撐整體營運表現。

雄獅指出，公司營運動能主要來自多元化產品布局、數位化轉型、穩固的供應鏈合作關係，以及對市場趨勢的快速掌握，持續推出符合旅客需求的特色旅遊商品。其中，日韓主題樂園及東南亞度假商品銷售表現亮眼；長線產品則受航空票價波動及旅客提早規劃長假趨勢帶動，「紐澳跨年」商品持續熱賣，「北歐極光」超早鳥商品銷售較去年同期成長四成，顯示長程旅遊需求持續回溫。

展望下半年，隨著暑假親子旅遊、10月連假、秋季賞楓、耶誕及跨年等旅遊旺季接續到來，市場需求可望持續升溫。此外，阿聯酋航空及阿提哈德航空歐洲航線自5月至6月起陸續恢復航班，旅遊市場受戰爭因素干擾已逐漸降低，整體航空運能穩步回升，可望帶動中東、歐洲及長線轉機市場需求。

雄獅將持續以「AI賦能、精準分眾、服務擴圈、全球布局」四大成長引擎為核心，強化跨境資源整合能力，同時以11月登場的ITF台北國際旅展作為重要行銷戰場，深化鐵道旅遊、滑雪、郵輪、運動賽事等差異化商品布局，預期下半年營收及獲利仍可期待。

雄獅 油價 財報

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