威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

記憶體市場供應緊張態勢短期難解。記憶體模組大廠威剛（3260）6日於法說會表示，2027年供給可能比今年更吃緊，預期今年第4季至明年上半年，DRAM與NAND Flash合約價仍將走高；面對賣方市場，模組廠與原廠簽訂的長期供貨合約（LTA）也只能「保量、不保價」，顯示明年貨源與成本壓力仍高。

價格方面，威剛指出，今年第2季DRAM合約價上漲約30%至50%，NAND Flash漲幅更達60%至70%；第3季DRAM預估再漲20%至30%，NAND Flash則上漲35%至40%。展望後市，明年DRAM可能全年供給吃緊，NAND Flash至少上半年仍有供給缺口，價格向上趨勢尚未改變，至於實際漲幅，仍由上游原廠決定。

為確保明年貨源，威剛已開始與上游原廠洽談2027年LTA，目前合約以一年一簽為主，價格則隨市場滾動調整。公司直言，現階段模組廠只能先確保供貨數量，無法提前鎖定價格；由於明年供給可能比今年更緊，威剛正積極爭取明年取得的供貨量至少維持今年水準。

從產品來看，威剛預期DDR4與DDR5明年都將缺貨，其中DDR5已成為PC及伺服器市場主流，也是公司目前出貨占比較高的產品。若拉長時間觀察，DDR5需求成長速度更快，供給緊張程度可能進一步高於DDR4。

庫存方面，威剛第2季底庫存金額接近494億元，其中DRAM庫存約3個月、NAND Flash約5個月，與首季水位大致相當。公司表示，後續不會積極降低庫存，惟在貨源難以取得的情況下，實際庫存數量未必明顯增加；隨著記憶體平均售價持續上漲，第3季帳面庫存金額仍可能進一步墊高。

市場價格走揚雖推升營收與庫存價值，進貨成本也同步增加。威剛表示，第3季毛利率可能延續第2季的下滑趨勢，但預估調整幅度將比第2季收斂，走勢相對平緩。第2季毛利率下降，除了進貨成本提高，公司在4、5月通路需求較弱時，也曾在價格上支持部分客戶。

威剛同日公布7月合併營收183.8億元，月增逾25%、年增逾3倍，連續第五個月改寫歷史新高。公司指出，6月下旬以來通路庫存已逐步恢復健康，7月需求回升，8月狀況也優於4、5月，加上PC客戶拉貨與記憶體價格同步走高，預期第3季營收可望進一步超越第2季。