宏達電營收／7月合併1.79億元 月減38.88%、年增21.2%

宏達電（2498）6日公布2026年7月合併營業收入為1.79億元，月減38.88%，年增21.2%；累計今年前七月合併營收14.45億元，年減6.79%。

宏達電表示，旗下致力於XR原創內容製作與發行的VIVE ORIGINALS，推出台灣首部虛擬偶像音樂選秀節目《VPOP ASIA》，將多年累積的XR技術、虛擬製作與數位內容經驗，進一步延伸至華語音樂IP、虛擬角色及跨平台娛樂內容市場。

宏達電說明，節目集結29位音樂人與製作人共同參與，結合3D虛擬角色、動作捕捉與即時虛擬製作技術，由真人歌聲與表演驅動虛擬角色演出，並透過電視、OTT、YouTube及Twitch等多元通路發行，形成串聯科技、音樂創作、表演人才與內容平台的新型製作模式，展現出宏達電不僅擁有虛擬技術，更能將技術導入內容企劃、節目製作、數位IP應用及跨平台發行等環節。

宏達電強調，隨著虛擬偶像、數位分身與數位內容逐步進入主流娛樂市場，《VPOP ASIA》讓近30年的華語經典歌曲透過虛擬角色與數位舞台重新詮釋，也為台灣流行音樂帶來不同的內容製作與傳播方式，進一步展現宏達電串聯技術、音樂、內容平台及娛樂產業夥伴的能力，並持續探索亞洲與全球市場的合作機會。