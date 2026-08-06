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穎崴7月營收16億元 月增9.6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（右）與穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜。聯合報系資料照
穎崴董事長王嘉煌（右）與穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜。聯合報系資料照

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）今（6）日公告2026年7月合併營收達16億元，月增9.6%，較去年同期增加155.57%；累計今年前七月營收為81.04億元，較去年同期增加82.3%。

隨著AI應用客戶需求放大，高階產品持續放量，帶動穎崴7月營收達16億元、創下單月歷史新高；面對全球AI客戶對高階測試需求增加，穎崴持續調配與提升新產能，不僅迅速回應客戶，同時達成連兩個月業績創高佳績。

儘管市場釋出AI泡沫及過度投資疑慮，然各大CSP業者近期紛紛上調資本支出，進一步確立AI基礎建設投資周期仍處於早期階段，AI需求爆發促使CSP資料中心建置的資本支出持續成長，同時擴建GPU、液冷散熱等新一代基礎設施，以因應生成式AI及大型模型快速成長帶來的算力需求，此驅動力將推動半導體生態系成長。

根據DataM Intelligence指出，受到AI、5G、HPC、車用驅動下，全球半導體封裝及測試市場規模將從2025年的365.8億美元以年複合成長率達6.9%持續成長，到2033年將達631.3億元。穎崴於此成長趨勢下，持續掌握高階封裝測試商機，並滿足超大封裝、超大功耗、高針數等AI應用需求。

穎崴 營收 半導體

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