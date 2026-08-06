快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

華邦電總座：2027年記憶體供給將比今年更吃緊 AI客戶提前卡位長約

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電總經理陳沛銘預估明年記憶體供給將比今年更吃緊，很多AI客戶提前卡位長約。記者杜建重／攝影
華邦電總經理陳沛銘預估明年記憶體供給將比今年更吃緊，很多AI客戶提前卡位長約。記者杜建重／攝影

AI浪潮持續推升記憶體需求，華邦電（2344）總經理陳沛銘今日在法說會提出DRAM和快閃記憶體（Flash）趨勢，他強調，目前DRAM市場仍處於供給吃緊狀態，公司預期2027年整體記憶體供應將比今年更緊張，市場需求將更難被滿足，即使持續擴充產能，短期內新增供給仍有限，因此未來兩年市場仍將維持供不應求態勢。

陳沛銘指出，目前AI資料中心、高速網通設備、車用電子及工業控制等需求同步成長，其中資料中心建置速度最快，雖然華邦並未直接供應AI伺服器主記憶體，但已大量供貨應用於交換器（Switch）、網路設備及通訊基礎建設所需的DRAM與NOR Flash產品，帶動相關產品需求持續攀升。

他表示，華邦電未來兩、三年並沒有大量新增產能，各主要供應廠主要以製程微縮及提升良率作為增加有效產出的主要策略。其中，高雄廠16奈米DRAM目前良率已接近88%，公司目標年底提升至接近90%，藉由增加每片晶圓可生產的位元數，提升整體供應能力，而非單純依賴新增設備。

除持續優化16奈米製程外，華邦董事會也拍板啟動高雄第二雙子星廠新廠興建計畫，預計2027年動工、2029年量產，並導入EUV設備及14奈米、12奈米等新世代DRAM製程，但陳沛明坦言，新廠真正挹注產能仍需時間，因此在89B投產前，市場供應仍將相當吃緊。

陳沛銘說，市場看好AI需求將延續多年，已有不少客戶主動洽談長期供貨合約（LTA），除原有供貨協議外，更希望提前預約2029年、甚至2030年89B新廠產能。不過，公司強調，LTA將優先提供給具長期合作基礎、需求穩定的策略型客戶，不會因短期需求波動而大量承接消費性訂單，以確保雙方能共同規劃未來五年至十年的產能布局。

在營運表現方面，陳沛銘表示，華邦電第2季營益率達48%左右，公司希望第3季營益率進一步突破50%，受惠DRAM及NOR Flash價格維持高檔，以及產品組合持續優化，整體獲利能力可望再提升。

展望後市，陳沛明認為，AI應用已不再侷限於高頻寬記憶體（HBM），包括DDR3、DDR5、利基型DRAM、NOR Flash、SLC NAND，以及車用、工控、邊緣AI等市場需求同步增溫，在新增產能無法立即到位下，2027年全球記憶體供需將較今年更加緊俏，華邦將透過先進製程升級、良率改善及高雄新廠布局，把握AI帶動的新一波成長契機。

華邦電今日也公布第2季財報，受惠記憶體價格續漲及產品組合優化，單季營收達598.43億元，季增56.4%；毛利率攀升至66.2%，較第一季明顯提升，若扣除新唐，毛利率更達70.3%；營業利益289.8億元，營益率48.4%，雙雙創下歷史新高，稅後純益243.17億元，季增139.2%，每股純益5.4元，創單季新高；上半年每股純益達7.65元，同創歷年同期新高。

華邦電 記憶體 DRAM

延伸閱讀

若未來記憶體漲幅收斂 創見董座：明年底前仍看不到反轉向下可能

南亞科砸3466億元擴產震撼市場！股價逆勢翻紅 華邦電法說今登場

長鑫LPDDR6傳拚下半年量產！網指稱「是利多」：盼記憶體價格回歸正常

長鑫DRAM打入國際PC鏈 獲惠普、華碩等入門款筆電少量採用

相關新聞

世禾財報／上半年獲利3.33億元 EPS 5.4元

世禾（3551）董事會通過今年第2季財報，累計上半年合併營收16.72億元，年增19.4%。毛利率38.48%，年增1.45個百分點。稅後純益3.33億元，年增46.5%；每股稅後純益5.4元。

融程電法說會／半導體業績比重明年力拚達一成 目標年營收持續創高

工業電腦廠融程電（3416）6日舉行法說會，展望後市，董事長呂谷清指出，看好軍工國防、半導體及無人載具業務，隨著公司深耕半導體市場，預計2027年相關業務營收比重有望翻倍成長，而在邊緣AI市場持續擴大下，融程電目標2026、2027及2028年營收都將成長，持續創高。

運錩財報／上半年EPS 1.66元 後市看旺

運錩（2069）董事會通過上半年財報，今年1月至6月累計營業收入49.9億元，營業毛利7.3億元，營業利益3.8億元，稅後純益2.7億元，每股稅後純益1.66元。

雄獅財報／上半年 EPS 7.27元 第2季獲利受戰爭及油價波動影響

雄獅（2731）6日公告半年報，第2季合併營收83.31億元，年增6.17%，單季稅後純益2.90億元，年減21.2%，主要是旅遊業受美伊戰事及油價波動影響，毛利率略有下滑，使第2季單季每股純益來到3.1元。累計上半年營收164.61億元，年增9.79%，稅後純益6.78億元，年減14.6%，每股純益7.27元。

威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

記憶體市場供應緊張態勢短期難解。記憶體模組大廠威剛（3260）6日於法說會表示，2027年供給可能比今年更吃緊，預期今年第4季至明年上半年，DRAM與NAND Flash合約價仍將走高；面對賣方市場，模組廠與原廠簽訂的長期供貨合約（LTA）也只能「保量、不保價」，顯示明年貨源與成本壓力仍高。

士電上半年第2季獲利創同期次高 看好AIDC拉貨需求

重電大廠士電下午公布上半年財報，其中第2季獲利新台幣11.71億元，每股純益2.25元，上半年歸屬母公司業主獲利26.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。