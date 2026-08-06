創見營收／前七月達376億元 已超越歷年最高全年紀錄

創見資訊（2451）公布2026年7月合併營收為52億元，較去年同期大幅成長308%，營運表現維持高檔。2026年1至7月累計合併營收達376.4億元，超越歷年最高全年營收紀錄，展現強勁的營運實力。

回顧7月營運，公司表示，在AI相關高階記憶體需求攀升、傳統記憶體產能受到排擠，以及上游供應持續緊縮的背景下，DRAM與NAND Flash市場需求維持穩健。創見持續深耕企業級伺服器、工業自動化等高附加價值應用市場，憑藉穩定的供貨能力與彈性庫存管理策略，展現市場競爭力與穩定的交付能力，帶動單月營收站穩高檔水準。

展望產業長線發展，DDR5及高階工業級模組拉貨動能持續強勁。創見將充分發揮高效製造與高度自動化檢驗優勢，結合研發技術與靈活的市場策略，積極掌握產業成長機會，為後續營運注入動能。