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聯電營收／7月238億 月增3.11%、年增18.98%
聯電6日公佈2026年7月合併營收為238.4億元，月增3.11%，較去年同期增加18.98%；累計今年前7月合併營收1,536.14億元，年增12.41%。
聯電公布2026年第2季營運報告，合併營收為687.3億元，較上季的610.4億元增加12.6%。與去年同期相比，本季合併營收增加17%；單季毛利率達32.5%，歸屬母公司淨利為422.6億元，每股純益3.39元。
聯電執行長王石表示，「聯電已將首批12吋矽光子量產晶圓交付客戶，這是展現12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台」。
王石補充，「展望第3季，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，預期出貨量將呈高個位數成長。受惠於電源管理IC、感測器與微控制器的強勁需求，8吋產品組合顯著復甦，第3季產能利用率預期將大幅提升。12吋產能利用率則維持在健康水位，並持續驅動核心業務」。
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