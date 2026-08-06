聯電營收／7月238億 月增3.11%、年增18.98%

工業電腦廠融程電（3416）6日舉行法說會，展望後市，董事長呂谷清指出，看好軍工國防、半導體及無人載具業務，隨著公司深耕半導體市場，預計2027年相關業務營收比重有望翻倍成長，而在邊緣AI市場持續擴大下，融程電目標2026、2027及2028年營收都將成長，持續創高。

2026-08-06 17:18