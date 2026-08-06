士電上半年第2季獲利創同期次高 看好AIDC拉貨需求

重電大廠士電下午公布上半年財報，其中第2季獲利新台幣11.71億元，每股純益2.25元，上半年歸屬母公司業主獲利26.24億元，每股純益5.04元，均創同期次高。

士電持續看好人工智慧資料中心（AIDC）應用對變壓器等重電產品需求強勁，預期今年在台電強韌電網計畫、以及國內晶圓代工、封裝測試、記憶體等半導體廠建設項目成長可期；而北美市場基礎建設等電力需求爆發，預期未來5至10年延續成長力道。

在AIDC產業鏈方面，士電先前指出，在台灣高科技半導體廠區電力設備變壓器應用，市場占有率達7成，士電續與半導體晶圓、封裝、記憶體、伺服器、載板等廠商客戶密切合作。

在北美市場AIDC基礎建設上，士電預估，今年在美國市場成長幅度提升至30%，北美AIDC應用訂單占士電整體訂單比重約3成。