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鼎基營收／7月年增50% 前七月累計19.5億元、年增18%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜領導廠鼎基(6585)今（6）日公告7月合併營收2.95億元，月減9.3%、年增50.3%；累計前七月營收19.52億元，年增18.1%。單月、累計營收同登歷史同期次高。

鼎基指出，7月營收貢獻主要來自汽車與電子兩大應用領域。其中，高階汽車車漆保護膜(PPF)受惠中東及美洲市場銷售強勁，淡季表現優於往年；此外，與美系品牌車廠合作開發的汽車內裝薄膜新品，已完成認證並正式進入量產階段，帶動出貨規模放大，另有其他車廠新規格品陸續展開小量測試，預期汽車領域出貨動能延續下，有望支撐本季整體營運表現。

電子應用方面，持續受惠消費性電子品牌客戶新機鋪貨階段，單月營收較上月小幅成長，並較去年同期呈雙位數增長；醫療應用則因上月訂單集中出貨、比較基期高，7月業績略微回落，但仍優於去年同期。

總經理林庚賢表示，鼎基持續以TPU高科技膜為核心，拓展先進複合材料平台發展，整合高性能TPU與不同功能性材料，打造客製化、高附加價值的複合型材料，同時為各個產業客戶提供一條龍研發量產解決方案，挹注公司中長期營運成長動能。

除了提升營運表現外，鼎基長期投入企業社會責任，今年7月暑假期間與高雄、屏東共4所小學合作舉辦科學夏令營，帶領學童走出課本、親手探索科技。課程中，學童親手組裝空中機器人，展開緊張刺激的空中競技；實際操作四軸無人機，挑戰升降、翻轉及360度飛行技巧，透過一次次實作體驗理解飛行原理與工程設計，更激發學童對科學與科技的興趣。

鼎基表示，企業永續不僅著重於營運成長，更重視人才培育與社會共好，未來將持續投入教育推廣及社區關懷，為下一代科技人才培育及永續發展貢獻心力，同時實踐ESG承諾，創造企業與社會共享價值。

鼎基 中東 營收

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