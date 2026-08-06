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大亞財報／銅價上漲助攻！上半年獲利大增89％ EPS 2.24元

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）6日發布財報，今年上半年稅後純益17.57億元，年增89.62％，每股稅後純益（EPS）2.24元。若以第1季財報估算，第2季稅後純益12.39億元，年增24.8%，每股稅後純益1.58元。

大亞發言人陳重光表示，第2季主要受惠於國際銅價上漲，加上台電、科技業等訂單出貨下，推升獲利達到雙位數成長。

大亞表示，目前在手訂單約150億元，由於台電強韌電網計畫仍然維持強勁態勢，接單情況都相當不錯，維持的強度與前一、兩年差不多。

除了台電訂單外，在AI資料中心建置大力發展下，推升科技建廠潮，大亞在科技業訂單也呈現強勁的成長態勢。大亞表示，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，動晶圓大廠建廠，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

綠能事業方面，大亞表示，大亞綠能目前旗下已經有70座太陽能電廠、總共207MW裝置容量，此外，太陽能因為受到政策審查趨嚴等影響，開發難度較過去提升，未來不會放棄，但會更審慎評估相關開發案，不過綠能事業未來獲利穩定性相對高，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發後，占集團獲利的比重會愈來愈高。

儲能方面，大亞目前在手案場規模接近200MW，其中台中大甲區智浦儲能去年9月啟用，大蓄能源75MW E-dReg案場則預計今年第2季啟用，7月底加入台電AFC電力交易平台。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。大亞表示，預期無人機市場未來需求仍然強勁，除了國內需求上，也開始要外銷，這些都會帶動漆包線需求，加上去年公司將大陸昆山廠停產後，陸續拿到款項，負擔營運較輕，整體漆包線事業今年沒有悲觀的理由。

業外上，大亞表示，創投會持續找尋新的機會，包括低軌衛星、生技醫療、AI相關都會是聚焦重點。

銅價 財報 EPS 太陽能

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