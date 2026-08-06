華擎財報／上半年EPS達7.10元、第2季毛利率近20% 創六季以來新高

華擎（3515）6日公布上半年稅後純益8.76億元，年增113.93%，上半年每股稅後純益（EPS）為7.10元，去年同期EPS為3.31元，該公司第2季毛利率達19.96%，創六季以來新高，第1季毛利率為14.96%，去年同期毛利率為13.84%。

華擎第2季稅後純益3.64億元，季減28.6%，年減10.8%，第2季每股稅後純益（EPS）為2.96元，第1季EPS為4.14元，去年同期EPS為3.31元。

至於日商Data Section Inc.宣布向華擎旗下永擎採購587台搭載輝達（NVIDIA） B200的AI伺服器、共配置4,696顆Blackwell GPU，導入於Datasection位在泰國曼谷建置的AI資料中心，將在下半年開始出貨，大幅挹注華擎業績。

華擎總經理許隆倫之前表示，不論是AI伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長。目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。

客戶方面，他說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%。

他說，希望輝達與超微（AMD）下半年的伺服器晶片供貨能好一點，今年AI伺服器需求持續強勁，至於明年則將出貨Vera Rubin平台伺服器，法人預估，該公司今年業績將高雙位數成長，上下半年比重約40％與60%。