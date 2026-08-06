創見營收／7月52億元年增逾3倍 前七月提前改寫全年紀錄

記憶體缺貨與漲價效應持續挹注營運，記憶體品牌暨模組大廠創見資訊（2451）今（6）日公布7月合併營收51.95億元，月增3%、年增308%，營收連續站穩50億元高檔；累計前七月營收達376.4億元、年增403%，並已提前超越公司歷年最高全年度營收紀錄。

創見7月營收較去年同期12.7億元增加逾三倍，延續今年以來的強勁成長走勢。公司上半年營收324.44億元、年增422.2%，隨7月營收再度走高，前七月營收規模已刷新過往任何一個完整年度的成績。

創見董事長束崇萬昨日表示，目前記憶體缺貨情況仍相當嚴重，未來一年內改善機會不大，部分供應商明年貨源甚至已提前售出，供應可能比今年更緊；即使記憶體價格已處高檔，上游仍持續調漲，公司對下半年獲利表現維持正向看法。

受到AI需求帶動，加上記憶體供給持續吃緊，創見今年營收快速放大。從前七月營收提前改寫全年紀錄來看，缺貨、漲價及公司貨源布局效益正持續反映在營運表現。