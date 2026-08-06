快訊

買疫苗遭知名律師詐騙10億元 慈濟基金會首發聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

佳能營收／7月11.59億元、年增64% 為近十年單月新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

佳能（2374）公布今年7月營收11.59億元，月增10.5%，年增64%，為2016年12月以來新高，累計今年前七月營收69.5億元，年增53%。佳能表示，今年以來營收較去年大幅成長，主要受惠影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。

佳能董事長章孝祺日前表示，下半年除了車隊管理專案第3季出貨外，機械手臂下半年開始組裝，隨客戶新專案陸續加入，預期下半年營收一定比上半年好，在專案堆疊成長推進下，看好2026年至2028年營運穩健成長。

佳能今年來自機器人感測元件、機器人視覺及無人機相關產品陸續出貨帶動，第2季營收31.36億元，季增18%，年增34.3%，為逾十年同期新高，法人看好，佳能第2季獲利有望衝高，帶動今年上半年獲利超越去年前三季總和。

營收 佳能 機器人

延伸閱讀

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

威剛營收／7月飆升至183億元再創新高 第3季營運將續攀高峰

相關新聞

創見營收／前七月達376億元 已超越歷年最高全年紀錄

創見資訊（2451）公布2026年7月合併營收為52億元，較去年同期大幅成長308%，營運表現維持高檔。2026年1至7月累計合併營收達376.4億元，超越歷年最高全年營收紀錄，展現強勁的營運實力。

聯電營收／7月238億 月增3.11%、年增18.98%

聯電6日公佈2026年7月合併營收為238.4億元，月增3.11%，較去年同期增加18.98%；累計今年前7月合併營收1,536.14億元，年增12.41%。

大亞財報／銅價上漲助攻！上半年獲利大增89％ EPS 2.24元

大亞（1609）6日發布財報，今年上半年稅後純益17.57億元，年增89.62％，每股稅後純益（EPS）2.24元。若以第1季財報估算，第2季稅後純益12.39億元，年增24.8%，每股稅後純益1.58元。

創見營收／7月52億元年增逾3倍 前七月提前改寫全年紀錄

記憶體缺貨與漲價效應持續挹注營運，記憶體品牌暨模組大廠創見資訊（2451）今（6）日公布7月合併營收51.95億元，月增3%、年增308%，營收連續站穩50億元高檔；累計前七月營收達376.4億元、年增403%，並已提前超越公司歷年最高全年度營收紀錄。

威剛營收／7月183.8億寫歷史新高 第3季營運續攀高峰

記憶體市場多頭格局持續發酵，推動記憶體模組品牌威剛7月營運再寫歷史新頁，單月合併營收衝上183.8億元，年增逾3倍，連續第5個月刷新歷史新高。累計今年前7月合併營收已突破826.5億元，大幅超越2025年全年營運規模。隨著未來市場需求維持熱絡、DRAM與NAND Flash合約價穩步走揚，產業多頭格局延續，威剛看好第3季營收可望續攀高點。

佳能營收／7月11.59億元、年增64% 為近十年單月新高

佳能（2374）公布今年7月營收11.59億元，月增10.5%，年增64%，為2016年12月以來新高，累計今年前七月營收69.5億元，年增53%。佳能表示，今年以來營收較去年大幅成長，主要受惠影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。