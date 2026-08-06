佳能營收／7月11.59億元、年增64% 為近十年單月新高

佳能（2374）公布今年7月營收11.59億元，月增10.5%，年增64%，為2016年12月以來新高，累計今年前七月營收69.5億元，年增53%。佳能表示，今年以來營收較去年大幅成長，主要受惠影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。

佳能董事長章孝祺日前表示，下半年除了車隊管理專案第3季出貨外，機械手臂下半年開始組裝，隨客戶新專案陸續加入，預期下半年營收一定比上半年好，在專案堆疊成長推進下，看好2026年至2028年營運穩健成長。

佳能今年來自機器人感測元件、機器人視覺及無人機相關產品陸續出貨帶動，第2季營收31.36億元，季增18%，年增34.3%，為逾十年同期新高，法人看好，佳能第2季獲利有望衝高，帶動今年上半年獲利超越去年前三季總和。