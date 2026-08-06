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鳳凰財報／上半年EPS 1.79元 暑假、郵輪及獎旅需求助攻下半年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰上半年EPS 1.79元年增36％，下半年獎旅需求助攻下半年業績攀升。圖／鳳凰提供
鳳凰上半年EPS 1.79元年增36％，下半年獎旅需求助攻下半年業績攀升。圖／鳳凰提供

旅遊業者鳳凰（5706）董事會6日通過第2季財報，雖受中東戰事干擾旅遊市場，第2季營收及本業獲利較去年同期下滑，但受惠業外收益大幅成長，單季稅後純益達0.98億元、年增41%，每股稅後純益（EPS）1.17元，年增43%。累計上半年稅後純益1.51億元，年增35%，EPS達1.79元，雙雙改寫同期亮眼表現，合併營收15.31億元，更創歷史同期次高。

鳳凰第2季合併營收8.17億元，年減9%；營業利益0.27億元，年減56%，不過受惠營業外收入0.96億元、年增284%，帶動歸屬母公司稅後淨利0.98億元，年增41%，EPS為1.17元。

累計上半年合併營收15.31億元，為歷史同期次高，歸屬母公司稅後淨利1.51億元，年增35%，EPS為1.79元，較去年同期成長36%。

鳳凰表示，今年2月底中東爆發戰事，影響中東地區及搭乘中東籍航空轉往歐洲的旅遊需求，加上油價攀升，使旅遊市場買氣一度趨緩，第2季及上半年營收因而略受影響。不過，隨著區域情勢逐步緩和、旅遊需求轉向其他市場，加上業外收益顯著挹注，使整體獲利仍優於去年同期。

展望下半年，鳳凰指出，第3季進入暑假旅遊旺季，市場買氣持續回溫，其中短天數郵輪產品需求明顯增溫，預期旅客人數有機會超越去年同期。第4季則進入賞楓、賞極光等秋冬旅遊旺季，加上企業獎勵旅遊需求升溫，可望成為推升營運的重要動能。

此外，鳳凰代理的STARFLYER星悅航空將自9月3日起復航台北－日本北九州航線，每周提供三班往返航班，除銷售機位外，也可結合團體旅遊產品，進一步擴大日本市場布局。

鳳凰表示，第4季向來是企業獎勵旅遊旺季，部分原受美伊衝突影響而延後出發的團體，目前已陸續恢復規畫，公司也掌握相關需求，可望隨著團體陸續出團，為年底營收增添成長動能，對下半年營運維持審慎樂觀看法。

郵輪 財報 暑假

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