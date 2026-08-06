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聯詠法說會／手機客戶有備貨需求 估計本季業績續增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯詠總經理王守仁。聯合報系資料照
聯詠總經理王守仁。聯合報系資料照

IC設計廠聯詠（3034）於6日召開法說會，該公司預期本季業績應可持續成長。

聯詠第2季合併營收為286.6億元，是近11季高點，季增23.8％、年增9.5％，小幅超越原預測區間上緣，毛利率為42.42％，季增3.36個百分點，同樣超越預測區間，淨利為63.28億元，季增67.9％、年增69.2％，每股純益為10.4元，相隔10季之後再見到單季賺進超過一個股本。

聯詠上半年合併營收為518.05億元，年減2.7％，淨利為100.95億元，年增12.1％，每股純益為16.59元。

展望第3季，聯詠總經理王守仁指出，上半年部分零件與材料供應緊缺，成本上揚，尤其是記憶體，終端產品也為反映成本而調漲，客戶提前拉貨，所以目前觀察到下半年消費性電子產品的需求有減緩現象。不過該公司由於有手機客戶備貨需求，以及邊緣AI影像辨識晶片出貨持續穩健成長助益，因此估計本季營收應可持續成長。

在1美元兌新台幣32元的匯率假設基礎下，聯詠預估本季營收將介於300億至312億元之間，毛利率約介於38.5％至41.5％之間。

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