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中華化營收／7月2.35億元年增32.45% 電子級硫酸、軍工特化品挹注動能

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中華化學董事長干文元。記者季相儒／攝影
中華化學董事長干文元。記者季相儒／攝影

中華化（1727）6日公布7月合併營收2.35億元，年增32.45%；前七月累計營收13.92億元，年增21.38%。隨先進製程用電子級硫酸開始出貨，加上軍工特化品標案延至第3季挹注營收，高階應用加持，帶動營收雙位數成長。

法人表示，中華化旗下先進製程電子級硫酸，已通過大客戶認證，並於今年5月開始出貨。中華化旗下電子級硫酸產品，分別供應半導體客戶成熟及先進製程；其中，成熟製程供貨穩定，先進製程產線則已於首季通過認證、並開始導入客戶，未來出貨規模可望逐步放大。法人分析，中華化第2季電子級化學品占營收比重逾四成，已成為公司主要成長動能。

中華化旗下特化品，也陸續傳出新進度。中華化近年將特化品應用範圍，延伸至高頻樹脂相關材料、航太燃油、工程塑料單體及軍工應用，並陸續貢獻營收。法人指出，中華化已取得軍工特化品標案，並將延至第3季出貨，更已取得客戶第二批訂單，未來具一定訂單能見度。

此外，今年受中東戰事影響，國際硫磺、原物料價格大漲，中華化也調漲工業級硫酸、特化產品報價，貢獻今年上半年營收。法人指出，展望下半年，則有電子級硫酸、軍工特化品等高階應用，可望陸續貢獻營收。

除電子級硫酸、軍工特化品外，中華化亦積極布局電子級濕式化學品，產品涵蓋黃光製程顯影液、金屬蝕刻液、溶劑清洗液及電子級溶劑等；代工業務則提供電子級溶劑分裝／混合，以及光阻顯影劑、去光阻劑等服務。此外，在特化材料方面，高頻樹脂材料已進入小量試產階段。展望未來，公司表示，將持續拓展電子級濕式化學品應用領域，並深化差異化產品布局。

營收 軍工 先進製程

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