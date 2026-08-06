聯邦銀法說會／核心業務成長動能強勁 上半年賺35.4億元、年增逾34%

聯邦銀行（2838）6日舉行2026年第2季線上法人說明會，公布上半年自結營運成果。受惠於核心消金、企金與財富管理業務強勁成長，聯邦銀上半年稅後純益達35.4億元，較去年同期顯著成長34.09%，每股盈餘（EPS）為0.65元，總資產規模跨過兆元大關，達1.05兆元。展望下半年，聯邦銀行認為企金、消金與財富管理等核心業務維持穩健成長動能，投資則是最大變數。

從獲利結構分析，聯邦銀上半年淨收益達118.72億元，年增22.83%，主要成長動能來自存放款利差增加，使得利息淨收益達53.67億元，年增18.06%，其中企業金融放款平均餘額達2,733.6億元，年增14.39%，成長最顯著，消費金融放款平均餘額為3,890.60億元，為放款主力，年成長1.75%；手續費淨收益約27.97億元，主因核心財管業務手續費收入增加而年成長37.44%；其他淨收益約37.08億元，年成長20.23%。

個體銀行業務結構中，財富信託業務營收達14.82億元，較去年同期增加4.49億元；信用卡業務截至6月底整體營收為31.78億元，年增7.29%，有效卡數達184.2萬卡。

資產品質方面，截至今年第2季底，聯邦銀逾期放款金額為16.59億元，逾放比率保持在0.25%，備抵呆帳覆蓋率為510.97%；資本適足率（BIS）為14.83%，第一類資本比率13.30%，普通股權益比率11.11%，整體資本結構與風險承載能力穩健。

針對投資人關注的下半年及明年營運展望，聯邦銀行表示，目前企金、消金與財富管理等核心業務均保持穩定成長，期望今年下半年可延續此成長動能。不過，目前市場對整體經濟展望看法偏向謹慎，利率方面，預期美國聯準會仍有升息的可能性，台灣中央銀行則需視國內各項經濟指標變化決策，聯邦銀行將適時調整策略，以因應利率環境變化。

聯邦銀行認為，投資業務將是下半年營運最大的變數所在，由於目前台股與全球股市仍處於高檔，但市場波動度大，下半年投資業務能否維持如上半年的優異績效，將視整體金融市場動態而定。