愛普財報／第2季營運亮眼、每股賺4.18元 AI驅動下可望大幅成長

愛普*（6531）6日召開法說會說明2026年第2季財報，第2季歸屬於母公司業主之淨利為6.81億元，每股純益4.18元，較去年同期因外匯兌換損失造成每股虧損3.37元轉盈，獲利表現顯著提升。

愛普第2季營收與獲利同步攀升，主要受惠於IoTRAM™客製化記憶體需求持續強勁，以及SSiCap™矽電容產品持續放量出貨，推升營收創歷史新高。此外，銷售客戶組合優化進一步提升毛利率，帶動獲利成長。展望後市，整體成長動能強健，營運表現可望持續升溫。

從各產品線來看，IoTRAM產品維持強勁成長，除各終端應用需求穩步提升外，標準型DRAM的成本攀升及供給壓力也促使客戶加速導入IoTRAM解決方案，進一步拓展應用市場。同時，新一代ApSRAM產品已有多項穿戴式裝置應用進入量產，也有多個MCU新專案持續推進設計導入。

S-SiCap產品線延續前季高水準，第2季營收達6.38億元，季增12%、年增273%，主要受惠Interposer with S-SiCap（IPC）專案出貨持續成長。此外，嵌入基板的矽電容（IPD, embedded in substrate）亦於本季進入量產出貨。目前需求能見度高，預期將在下半年有顯著營收貢獻，明年大規模放量。

市場關注愛普的矽電容成功進入AI基礎設施大客戶的先進封裝供應鏈，扮演解決高頻寬、高功率AI晶片供電與電源穩定性的核心關鍵角色，愛普對於此產品線的市場拓展深具信心。

而Landside Capacitor（LSC）的手機晶片封裝應用也穩定量產中。隨著IPC需求穩定升溫、LSC穩定出貨及IPD量產爬升，預期S-SiCap產品線將迎來強勁成長動能，營收占比有機會在明年超越IoTRAM。

而VHM產品線方面，目前已進入AI/HPC量產產品專案執行階段，多項專案正積極推進。其中1+8Hi VHMStack已成功完成產品功能展示，目前正在產品驗證階段，預計量產時程落在2027年底到2028年初，可望成為公司中長期重要成長引擎之一。

因應未來業務擴張與營運規模持續擴大，愛普董事會於115年7月24日決議辦理現金增資發行海外存託憑證（GDR），以充實營運資金並支撐中長期成長需求，此次暫定發行股數不超過壹仟伍佰萬股，預計發行價格不低於參考市價的九成，股權稀釋幅度不超過8.43%，相關議案將於115年9月11日提請股東臨時會審議。

展望後市，隨著IoTRAM應用市場持續擴展、需求維持強勁，S-SiCap旗下IPC、LSC與IPD產品進入量產持續放量，加上VHM預計自2028年開始貢獻營收，產品組合將持續優化。公司看好三大產品線成長動能延續，預期未來幾年營收可望以倍數成長。