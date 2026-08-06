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聯電營收／7月238億元年增19% 累計1,536億元年增12.41%
晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布7月合併營收238.44億元，月增3.1%、年增18.98%，連續第五個月較前月成長，並再創今年單月新高，反映成熟製程需求持續升溫。
累計今年前七月，聯電營收1,536.15億元，較去年同期1,366.57億元成長12.41%，延續雙位數年增表現。
聯電第2季營收687.33億元，季增12.6%、年增17%；晶圓出貨量季增10.6%，產能利用率提高至85%，其中22／28奈米製程營收續創新高。7月營收進一步攀升，也為第3季營運開出穩健起步。
展望第3季，聯電表示，電腦、通訊及消費性電子需求維持穩健，預期晶圓出貨量將呈高個位數成長，其中電源管理IC、感測器及微控制器需求較強，將帶動8吋產品組合與產能利用率進一步改善。
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