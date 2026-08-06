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中磊營收／7月79.8億元、年增51% 再創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布7月營收79.8億元，月增一成，年增51%，再創單月營收新高紀錄，累計前7月營收452.4億元，年增57%，亦為歷史同期新高紀錄。

中磊繼6月營收首次突破70億元大關，來到72.7億元，第2季營收達206.1億元，單月及單季營收創歷史新高，7月營收再次開紅盤。

法人看好，功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年將陸續出貨，預估單季營收可望再創新高，且即使面對關鍵零組件漲價、缺貨情況下，全年獲利成長幅度也可以勝過營收成長幅度。

法人觀察，受客戶需求帶動，多樣新技術的新產品將陸續出貨，中磊也持續追買所需要的半導體及零組件，下半年將有更多新產品上市，將推升營運表現。

法人指出，近期北美市場家用寬頻競爭激烈，北美有線電視營運商為加快網路速度，與電信營運商10G PON 抗衡，將骨幹網路升級至 DOCSIS4.0，持續安裝功率放大器，後續DOCSIS4.0纜線數據機產品（Cable Modem）也將陸續放量。可望推升中磊功率放大器之類的DAA產品（分散式局端設備）及新一代纜線數據機出貨表現。

此外，法人觀察，因應企業內大量應用傳輸需求成長，大量導入WiFi 7無線路由器，增加網路吞吐量；而北美行動網路營運商利用自家毫米波頻段切入企業市場，毫米波的5G FWA新專案也將放量出貨，隨新產品放量出貨，可望推升第3季營收持續成長，可望再創新高。

法人表示，中磊今年訂單無虞，雖然記憶體等成本走揚，但未受成本漲而影響需求，加上新規格產品5G FWA、10G PON、DOCSIS 4.0及企業及網通設備均升級WiFi 7，可望推升產品單價（ASP），除推升全年營收成長47%，稅後純益成長幅度可望逾六成，超越營收成長幅度。

日前中磊指出，隨客戶持續升級網路，中磊主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G FWA固網行動接取設備、WiFi 7無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁；同時幾集切入邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，貢獻營收效益可望逐漸發酵。

營收 中磊 WiFi

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