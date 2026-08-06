臻鼎營收／7月176億元、年增31.82% 累計1,067億元年增16.5%

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6 日公布2026 年7月合併營收為新台幣176.01億元，年增31.82%，月增3.33%，再創歷年同期新高。累計1至7月營收達新台幣1,067.59億元，年增16.50%，同步刷新歷年同期紀錄。

展望下半年，臻鼎指出，在消費性電子新品傳統旺季與AI高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。

臻鼎表示，7月營收再度站上今年以來高點。其中，行動通訊業務維持雙位數年增；伺服器/光模塊/IC載板合計營收則延續三位數年增，且增速較前一月進一步加速，並再創單月新高，主要受惠於客戶高階AI產品依計畫推進導入及量產，帶動公司相關產品出貨逐步放大。隨著高階、高附加價值產品占比持續提升，公司營運結構亦將進一步優化。

臻鼎已訂於8月11日（二）下午3點召開2026年上半年營運成果線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。