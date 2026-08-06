快訊

台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

穆吉塔巴神隱5個月…傳伊朗總統28度請辭換車內密會 見完竟問幕僚：是本人？

搭鴻海順風車…律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎營收／7月176億元、年增31.82% 累計1,067億元年增16.5%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6 日公布2026 年7月合併營收為新台幣176.01億元，年增31.82%，月增3.33%，再創歷年同期新高。累計1至7月營收達新台幣1,067.59億元，年增16.50%，同步刷新歷年同期紀錄。

展望下半年，臻鼎指出，在消費性電子新品傳統旺季與AI高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。

臻鼎表示，7月營收再度站上今年以來高點。其中，行動通訊業務維持雙位數年增；伺服器/光模塊/IC載板合計營收則延續三位數年增，且增速較前一月進一步加速，並再創單月新高，主要受惠於客戶高階AI產品依計畫推進導入及量產，帶動公司相關產品出貨逐步放大。隨著高階、高附加價值產品占比持續提升，公司營運結構亦將進一步優化。

臻鼎已訂於8月11日（二）下午3點召開2026年上半年營運成果線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

營收 臻鼎 PCB

延伸閱讀

一詮營收／7月7.39億元創近14年新高 累計44.22億元同期續攻頂

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

威剛營收／7月飆升至183億元再創新高 第3季營運將續攀高峰

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

相關新聞

聯邦銀法說會／核心業務成長動能強勁 上半年賺35.4億元、年增逾34%

聯邦銀行（2838）6日舉行2026年第2季線上法人說明會，公布上半年自結營運成果。受惠於核心消金、企金與財富管理業務強勁成長，聯邦銀上半年稅後純益達35.4億元，較去年同期顯著成長34.09%，每股盈餘（EPS）為0.65元，總資產規模跨過兆元大關，達1.05兆元。展望下半年，聯邦銀行認為企金、消金與財富管理等核心業務維持穩健成長動能，投資則是最大變數。

聯電營收／7月238億元年增19% 累計1,536億元年增12.41%

晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布7月合併營收238.44億元，月增3.1%、年增18.98%，連續第五個月較前月成長，並再創今年單月新高，反映成熟製程需求持續升溫。

華通財報／上半年每股賺2.5元 法人看好毛利率逐季增

HDI大廠華通（2313）6日董事會通過今年第2季財報，單季營收199.9億元、年增9.84％，毛利率18.51%較上季微幅季增0.53個百分點，稅後純益14.79億元、年增77.86%，每股稅後純益（EPS）1.24元，單季營收創同期新高、1至7月累計營收也創下歷史新高，挹注今年上半年每股稅後純益達2.5元。

臻鼎營收／7月176億元、年增31.82% 累計1,067億元年增16.5%

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6 日公布2026 年7月合併營收為新台幣176.01億元，年增31.82%，月增3.33%，再創歷年同期新高。累計1至7月營收達新台幣1,067.59億元，年增16.50%，同步刷新歷年同期紀錄。

尖點營收／7月7.3億元創新高 月增7.33%、年增102.56%

PCB鑽針廠商尖點（8021）6日公布自行結算民國115年7月份合併營收為新台幣730,488仟元，較上月增加7.33%，較114年同期增加102.56%，續創歷史單月營收新高紀錄。

威剛7月營收飆升至183.8億元再創單月新高 第3季營運可續攀高峰

記憶體市場多頭格局持續發酵，推動記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）7月營運再寫歷史新頁，單月合併營收衝上183.8億元，年增逾3倍，連續第5個月刷新歷史新高。累計今年前7月合併營收已突破826.5億元，大幅超越2025年全年營運規模。隨著未來市場需求維持熱絡、DRAM與NAND Flash合約價穩步走揚，產業多頭格局延續，公司看好第三季營收可望續攀高點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。