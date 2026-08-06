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上銀7月營收創4年來高點 續攻機器人和AI應用

中央社／ 台北6日電

傳動元件大廠上銀今天公布7月自結合併營收新台幣26.81億元，月增5%、年增33.94%，創2022年8月以來高點，上銀累計前7月營收165.69億元，年增20.36%。

展望下半年營運，上銀先前評估可優於上半年，預期今年營收和獲利可較2025年成長，主要產品訂單交期延長。

上銀表示，持續受惠自動化、半導體及人工智慧AI相關應用設備及基礎建設，帶動傳動元件需求。

上銀積極布局專用型機器人及人工智慧AI人形機器人領域，包括減速機、滾珠螺桿、行星式滾柱螺桿等關鍵元件產品。

展望機器人業務，上銀指出，半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨穩健成長，今年物流專用型機器人逐步小批量產，預期2027年機器人產業持續發展。

在AI伺服器應用，上銀持續切入包括機櫃、散熱模組、接頭連接器等生產製造設備應用所需傳動元件產品。

上銀 營收 機器人

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