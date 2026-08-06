威剛7月營收飆升至183.8億元再創單月新高 第3季營運可續攀高峰

記憶體市場多頭格局持續發酵，推動記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）7月營運再寫歷史新頁，單月合併營收衝上183.8億元，年增逾3倍，連續第5個月刷新歷史新高。累計今年前7月合併營收已突破826.5億元，大幅超越2025年全年營運規模。隨著未來市場需求維持熱絡、DRAM與NAND Flash合約價穩步走揚，產業多頭格局延續，公司看好第三季營收可望續攀高點。

威剛董事長陳立白表示，今年第三季已不只是傳統旺季行情，而是AI應用全面擴展所帶動的新常態。AI需求已開始取代傳統PC、手機景氣循環，成為驅動記憶體市場最重要的成長引擎，也讓產業由短期價格循環逐步轉變為長期需求驅動。目前第三季客戶拉貨力道持續增溫，PC、工控及企業應用客戶需求維持穩健成長，通路庫存亦回歸健康水位，備貨需求穩步回升。

受惠於供需結構有利變化，第三季DRAM合約價格將續漲20%以上，NAND Flash漲幅更高達35%~40%。在市場需求、價格走升與公司貨源穩定三大利多同步帶動下，預期公司第三季營運業績將優於第二季，進一步擴大全年營運成果。

威剛7月合併營收月增25.4%達183.8億元，年增331.3%。單月DRAM營收持續增長達140.8億元，占整體營收比重拉升至76.6%，其次SSD占比為20.1%，記憶卡、隨身碟及其他產品為3.3%。累計今年前7月合併營收達826.5億元，年增206.7%，已大幅超越去年全年營收530.4億元規模。