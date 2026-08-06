三集瑞營收／7月1.92億元重回成長軌道 高階產品第4季起可望逐步放量

被動元件電感大廠三集瑞（6862）6日公告2026年7月合併營收為1.92億元，較上月及去年同期同步成長，累計前七月營收為11.04億元，年減幅亦開始收斂。公司表示，7月營收成長主要受惠於AI伺服器備援電池系統（BBU）出貨力道延續，加上陸系客戶電感元件需求明顯增溫，帶動整體接單與出貨表現向上走揚。

公司指出，近期電子供應鏈拉貨動能持續回升，主要受惠於生成式AI、大型語言模型及AI應用快速商業化，帶動雲端資料中心、AI伺服器及相關基礎建設投資加速，加上中國持續推動AI自主化與在地供應鏈佈局，使伺服器、電源及關鍵零組件需求同步提升，三集瑞在蘇州及東莞均設有具規模的生產基地，可就近服務當地客戶，預期將持續受惠於陸系AI供應鏈需求成長。

在AI伺服器產品佈局方面，目前BBU相關磁性元件已成功導入多家國際電源供應器大廠，終端應用涵蓋NVIDIA AI平台及國際雲端服務供應商（CSP）資料中心。

且因應AI伺服器功率密度持續提升，三集瑞持續朝縮小磁性元件體積、提升功率密度與整體效能方向開發新產品，以滿足新世代AI電源架構對高效率、高可靠度及小型化設計的需求。

此外，公司積極佈局TLVR產品開始出貨；Intel及AMD新一代伺服器CPU平台TLVR系列產品亦已完成開發並正式量產，成功進入國內外主要伺服器品牌客戶供應鏈；同時，Molding TLVR產品亦已切入國際品牌大廠供應鏈，明年正式進入量產，可望進一步提升高階產品營收比重。

展望後市，目前送樣中的高階產品如因應HVDC 800V絕緣系統需求高功率磁性元件已完成送樣、通過客戶認證，預計自8月份起開始少批量供貨，最快第4季至明年第1季初隨客戶新平台量產而逐步放量、貢獻營收。