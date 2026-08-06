八貫營收／7月3.37億元、前七月22.49億元 雙創同期新高

八貫（1342）6日公告7月合併營收3.37億元，月增9.6％、年增76.9％；前七月累計營收22.49億元，年增34.14%。在航太、軍工產品業績助攻下，7月、前七月營收雙創同期新高。

八貫表示，7月業績主要得力於航太航海與軍工兩大產品線，除客戶強勁拉貨，更有標案出貨貢獻，推助營收成長。其中，航太航海產品線7月營收月增134％、年增61％；軍工7月業績亦月增2.1％、年增109.3％。此外，戶外、醫療產品線7月業績分別年增129％、11％，四大產品線業績均大幅成長，帶動7月營收年、月雙增。

八貫累計前七月累計營收22.49億元，年增34.14%。八貫指出，該公司四大產品線，前七月業績均較去年同期雙位數成長。在各產品類別中，戶外與醫療前七月合計營收，占整體營收比重達78.68％，較去年同期成長4.25個百分點，成為該公司兩大核心產品線。航太航海、軍工前七月業績，年增幅亦分別達10％、15％，成長動能亦向上。

八貫分析，根據美國飛機製造商波音發布最新市場展望，全球航空市場長期成長趨勢未變，供應鏈需求穩健成長，整體市場發展前景仍具正向動能。

展望下半年，八貫表示，第3季產能稼動率已達滿載，第4季在手訂單明確，在終端市場需求穩健支撐下，公司將持續提升營運效率、優化產品組合，穩健朝2026年營運目標邁進。