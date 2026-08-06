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光鼎財報／第2季獲利242億元較去年同期轉盈 上半年每股賺0.03元
LED封裝廠光鼎（6226）6日董事會通過第2季合併財報，單季歸屬母公司業主淨利242.3萬元，季增109.60%，較去年同期虧損1,495萬元轉虧為盈，每股純益0.02元。
光鼎第2季合併營收1.75億元，季增15.48%，年增13.18%。毛利表現方面，第2季毛利率拉升至31.00%，季增0.85個百分點，年增2.10個百分點，顯示整體獲利結構改善。
光鼎累計上半年合併營收3.26億元，年增4.7%，寫近三年同期新高；歸屬母公司業主淨利357.9萬元，較去年同期虧損2,552.2萬元同步轉虧為盈，每股純益0.03元；毛利率30.61%，年增2.83個百分點。
展望後市，光鼎積極轉型布局功率半導體，新推出SiC MOSFET系列產品搶攻AI、新能源與伺服器驅動等市場，送樣印度品牌廠與外銷EMS廠預計下半年通過認證，2027年上半年放量。
此外，光鼎藉由緬甸廠規避關稅與地緣政治風險，搭配印度在地化轉型成功，下半年訂單無虞。法人預估，隨緬甸廠效益發揮、淡出低價封裝訂單，加上印度與台灣雙市場拉貨，光鼎今年營收挑戰雙位數成長，全年虧轉盈可期。
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