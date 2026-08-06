光鼎財報／第2季獲利242億元較去年同期轉盈 上半年每股賺0.03元

AI浪潮持續推升高效能運算需求，全球記憶體市場供需結構加速翻轉。DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）同步擴大投資、營收續創高，加上外資連日大舉回補，帶動記憶體族群成為台股震盪盤中的抗跌焦點之一。其中，南亞科豪砸3,466億元興建5A新廠，更創下台灣DRAM產業近20年最大單一投資案，市場視為新一輪記憶體景氣循環的重要里程碑，也帶動6日股價開低走高。

2026-08-06 11:11