三集瑞營收／7月1.92億元年月雙增 BBU、陸系 AI 需求升溫

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）6日公布7月合併營收1.92億元，月增14.04%、年增27.86%；累計前七月營收11.04億元，年減幅收斂至21.7%。公司表示，受惠AI伺服器備援電池系統（BBU）出貨動能延續，加上中國大陸客戶電感需求明顯增溫，帶動接單與出貨回升。

三集瑞指出，生成式AI、大型語言模型及相關應用加速落地，推升雲端資料中心、AI伺服器與基礎建設投資；中國大陸持續推動AI自主化及供應鏈在地化，也帶動伺服器、電源與關鍵零組件需求。公司在蘇州、東莞均設有生產基地，可就近供應當地客戶，預期將持續受惠陸系AI供應鏈成長。

AI伺服器布局方面，三集瑞的BBU磁性元件已導入多家國際電源供應器大廠，終端應用涵蓋輝達（NVIDIA）AI平台及國際雲端服務供應商（CSP）資料中心。面對AI伺服器功率密度持續提升，公司正朝縮小元件體積、提高功率密度與效能等方向開發新品，搶攻新一代AI電源架構需求。

跨電感電壓調節器（TLVR）產品也開始出貨。三集瑞表示，針對英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代伺服器CPU平台開發的TLVR系列已正式量產，並進入國內外主要伺服器品牌供應鏈；模壓式TLVR（Molding TLVR）則已切入國際品牌大廠供應鏈，預計明年量產，有助提高高階產品營收比重。

此外，因應800伏特高壓直流（HVDC 800V）絕緣系統需求開發的高功率磁性元件，已完成送樣並通過客戶認證，預計8月起少量供貨，最快第4季至明年第1季初，隨客戶新平台量產逐步放量。

展望後市，三集瑞對2026年下半年營運維持審慎樂觀，看好AI資料中心持續擴建，以及BBU、TLVR與高功率電源元件需求升溫；隨高階新品陸續量產，預期2027年出貨與獲利貢獻可望進一步提高。