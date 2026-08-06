川湖今天將公布財報 股價盤中觸及萬元

伺服器滑軌廠川湖（2059）6日下午將公布財報，該公司6日盤中股價觸及萬元，站上10,090元，大漲620元，該公司並將在7日舉行法說會，可望繳出續創單季新高的亮眼財報，法人預估，隨著AI伺服器各平台持續擴大出貨，下半年業績可望優於上半年。

川湖6月營收44.43億元，續創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，並帶動第2季、上半年業績同步登頂。該公司第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元大關；上半年營收162.8億元，年增99%。

法人表示，川湖6月營收表現強勁，主要是輝達（NVIDIA）GB300拉貨動能強勁，其中，xAI上修GB300訂單1.3萬櫃，同時，亞馬遜AWS的自研晶片（ASIC）T3需求也相當強勁。法人預估，川湖第2季EPS可望突破60元，今年全年EPS可望較去年翻倍成長。

為因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍之前表示，美國休士頓廠第3季量產，可望為下半年營運注入新動能。林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，也預計今年底發包啟動。