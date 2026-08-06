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奇鋐連日強彈蓄勢創高 法人調升獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

奇鋐（3017）受惠第2季產品組合改善，單季獲利率可望較前一季明顯回升，法人預估，隨多款人工智慧（AI）伺服器新機種導入，帶動液冷營收持續成長，下半年展望正向，調升獲利預估值及目標價

大型本國投顧分析，雖然奇鋐第2季營收較前一季持平，法人預估毛利率及營利率可望季增逾3個百分點，主要拜產品組合轉佳、AVC良率改善及新設計案陸續展開、NRE收入增加，單季獲利估將季增逾一成幅度，較去年同期翻倍成長。

雖然AWS Trainium 3平台目前仍採氣冷2.5D VC設計，但因進入放量出貨階段，加上Vera Rubin液冷產品可能於第3季末量產，及谷歌新TPU液冷專案、超微MI455 Helios液冷產品挹注，法人預估，奇鋐第3季、第4季營收將分別季增約8%、18%，下半年毛利率進一步提升，上修2026年獲利預估值。

法人指出，奇鋐液冷產品在各類AI伺服器平台滲透率提升，且更具AI伺服器機櫃switch tray市場領導地位，隨ASIC液冷需求放量且客製化設計比重提升，加上LPU、CPU機櫃、CPO及1.6T交換器需求快速成長，預期伺服器相關業務營收占比將提升為70%至80%。

法人 奇鋐 目標價

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