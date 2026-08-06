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記憶體多頭再點火！旺宏、群聯鎖漲停 華邦電、威剛法說接棒

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體多頭氣勢再起，華邦電（2344）、威剛（3260）6日下午接棒召開法說會，市場預期第2季獲利與後市展望都有亮點，加上南亞科（2408）最新營收衝上歷史新高、創見董事長束崇萬再度喊出缺貨可能延續至2027年底，資金今日提前卡位記憶體族群，旺宏（2337）、群聯（8299）雙雙攻上漲停

盤中旺宏鎖在129元漲停價，群聯也以2,025元亮燈漲停；威剛、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）及十銓（4967）等漲幅均超過半根停板，華邦電、南亞科、創見（2451）同步走強，記憶體族群再度成為盤面資金主戰場。

市場目光聚焦今日下午登場的華邦電與威剛法說會。華邦電第2季營收598.43億元，季增56.4%、年增184.7%，創單季歷史新高；在利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND供需持續吃緊、價格上揚帶動下，法人預期單季獲利將較首季進一步放大，並關注公司對第3季報價、產能與客製化超高頻寬記憶體（CUBE）布局的最新說法。

威剛第2季財報已率先報喜，單季歸屬母公司稅後純益104億元，每股純益32.39元，營收、營業利益、稅後純益及EPS同步改寫歷史新高。公司先前預期，第3季DRAM合約價將上漲20%至30%，NAND Flash漲幅更達35%至40%；市場今日將進一步聚焦庫存水位、後續貨源掌握及下半年獲利成長空間。

產業基本面也持續釋出強勁訊號。南亞科最新公布7月營收438.68億元，首度站上400億元大關，月增49.3%、年增逾7倍，連續九個月改寫單月新高；創見董事長束崇萬昨日也表示，目前記憶體缺貨仍相當嚴重，未來一年內改善機會不大，部分供應商明年貨源甚至已提前售出，供應狀況可能比今年更緊，缺貨與漲價走勢不排除延續至2027年底。多項利多接連發酵，也讓市場對今日兩場法說會釋出的展望更添期待。

華邦電 漲停 群聯

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