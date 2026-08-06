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台肥財報／上半年稅後純益4.18億元、EPS 0.43元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台肥（1722）5日公布第2季、上半年財報。第2季稅後純益2.33億元，季增26.49%、年減45.57%，每股純益（EPS）0.24元。上半年稅後純益4.18億元，EPS 0.43元，年減21.17%。

台肥日前法說會表示，肥料重要原物料硫酸，第2季因國際硫磺價格大漲，價格水漲船高；台肥表示，原料漲價確實推升肥料成本，但基於照顧農民的原則，不考慮調漲肥料價格，但會加強嚴控成本。

台肥日前也表示，今年最大的突破，就是與國內晶圓大廠合作，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，落實循環經濟。公司表示，相關貢獻應可反映於整體營收變化。至於洗邊劑（EBR）回收液，目前以工業級應用為主。將再製為兩種不同的氮液產品，再製成混合溶劑，供應給工業廠商進行去化。電子級化學品部分，台肥苗栗廠目前電子級硝酸產能約7,200公噸、電子級氨水產能約6,000公噸。

轉投資朱拜爾公司，累積到5月為止，朱拜爾稅前淨利約5.6億元；如荷莫茲海峽陸續開放，出貨情形有望逐漸轉好。

土地資產部分，新竹D7-A目前已滿租；D7-B辦公大樓已取得建照，預估全案2029年7月取得使用執照。南港經貿園區C4辦公大樓開發案，則預估全案將於2027年12月底取得使用執照。該案於2020年中取得建照，因配合使台北市政府地區空橋連通政策及審查意見，已於2022年完成第1次變更設計作業。目前已完成連續壁工程，正進行6F結構工程作業。

新竹科技商務園區D7B辦公大樓開發案，總樓地板面積約4.7萬坪，二棟商辦大樓及一棟3層樓商業服務空間。採自行開發興建，未來預計用於出租用途；該案目前進行土方工程作業中，預估2029年7月取得使用執照。

台肥 財報 EPS

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