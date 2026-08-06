大啖 AI 基建商機 法人看好研華評價仍有向上空間

研華（2395）第2季獲利、接單金額同創新高，第3季營運可望更上一層樓，法人預期，人工智慧（AI）基礎建設及邊緣、代理AI商機延續至明年，營運上升循環期可望拉長，有利評價向上，調高獲利預估值及目標價。

研華釋出第3季營收可較前一季、去年同期同步增長展望，預估毛利率及營益率持平於上季，下半年SSD及記憶體供應較上半年稍微緩解，處理器、印刷電路板、電源管理晶片供應相對吃緊，目前第3季相關原料備貨已經充足。

投顧法人分析，未來研華可望大啖AI 基建商機，除半導體設備商的邊緣伺服器、邊緣運算、I/O Module、控制器等自動化環節設備供應外，還有AI資料中心的自動化、能源、散熱、維運管理業務，預期強勁成長態勢延續至明年。

另一方面，隨目前AI發展由資料中心向邊緣AI、代理AI應用延伸，包括工業自動化、智慧醫療、能源管理、智慧零售等應用求快速加溫，Design in案量大幅增長，機器人方面並與超過50家客戶合作開發，期待後續陸續轉化為營收。

法人評估，研華2026年上半年AI相關營收占比達22.5%，目標是2026年全年比重上看30%，整體AI相關推展進度如預期。