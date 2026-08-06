快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

大啖 AI 基建商機 法人看好研華評價仍有向上空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

研華（2395）第2季獲利、接單金額同創新高，第3季營運可望更上一層樓，法人預期，人工智慧（AI）基礎建設及邊緣、代理AI商機延續至明年，營運上升循環期可望拉長，有利評價向上，調高獲利預估值及目標價。

研華釋出第3季營收可較前一季、去年同期同步增長展望，預估毛利率及營益率持平於上季，下半年SSD及記憶體供應較上半年稍微緩解，處理器、印刷電路板、電源管理晶片供應相對吃緊，目前第3季相關原料備貨已經充足。

投顧法人分析，未來研華可望大啖AI 基建商機，除半導體設備商的邊緣伺服器、邊緣運算、I/O Module、控制器等自動化環節設備供應外，還有AI資料中心的自動化、能源、散熱、維運管理業務，預期強勁成長態勢延續至明年。

另一方面，隨目前AI發展由資料中心向邊緣AI、代理AI應用延伸，包括工業自動化、智慧醫療、能源管理、智慧零售等應用求快速加溫，Design in案量大幅增長，機器人方面並與超過50家客戶合作開發，期待後續陸續轉化為營收。

法人評估，研華2026年上半年AI相關營收占比達22.5%，目標是2026年全年比重上看30%，整體AI相關推展進度如預期。

研華 法人 處理器

延伸閱讀

研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

光通訊展望更樂觀 法人調升 IC 設計股達發評等及目標價

研華第3季營運挑戰新高

研華布局AI一體機 劉克振：IWS模式搶攻代理式 AI 商機

相關新聞

南亞科砸3466億元擴產震撼市場！股價逆勢翻紅 華邦電法說今登場

AI浪潮持續推升高效能運算需求，全球記憶體市場供需結構加速翻轉。DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）同步擴大投資、營收續創高，加上外資連日大舉回補，帶動記憶體族群成為台股震盪盤中的抗跌焦點之一。其中，南亞科豪砸3,466億元興建5A新廠，更創下台灣DRAM產業近20年最大單一投資案，市場視為新一輪記憶體景氣循環的重要里程碑，也帶動6日股價開低走高。

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

信驊犀利！Q2賺逾四股本 上半年EPS 78.28元...同期最佳

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益18.41億元，大賺逾四個股本，創單季歷史新高，季增30.2%，並較去年同期暴增1.88倍，每股純益40.87元；上半年稅後純益32.55億元，較去年同期激增1.14倍，每股純益78.28元，為同期最佳。

信驊營運衝鋒之際 花1.8億參與M31私募

信驊營運衝鋒之際，持續深化AI伺服器供應鏈布局，昨（5）日宣布參與矽智財（IP）廠M31私募，每股353元認購53萬股普通股，總投資金額約1.87億元，取得約1.24%股權。

大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

光學鏡頭廠大立光昨（5）日公布7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

藍天近日董事會決議分批增資台北雙星50億元，累計投資達100億元，持股達50%。第2季稅後純益19.89億元，創歷史新高，單季每股純益3.44元，業務穩定增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。