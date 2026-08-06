雙鴻7月營收創高點火！AI 水冷散熱走強 富世達亮燈、奇鋐逼近3000元

台股6日在44,500點關卡附近震盪整理，權王台積電（2330）跌破5日線、回測月線，AI散熱族群卻逆勢升溫，成為盤面焦點之一。其中，雙鴻（3324）、富世達（6805）盤中雙雙攻上漲停，奇鋐（3017）勁揚逾7.5%、逼近3,000元整數關卡，建準（2421）一度亮燈，健策（3653）、泰碩（3338）同步走強。在AI伺服器液冷需求持續升溫帶動下，散熱供應鏈營運展望獲市場看好，買盤同步聚焦具基本面支撐的指標個股。

推升股價走強的關鍵，來自近期營運數據與後市展望同步報喜。雙鴻7月營收37.65億元，月增38.5%、年增116.7%，創單月新高；前7月累計營收210.14億元，年增83.3%，同步寫下同期新高。

建準7月營收21.19億元，月增14.2%、年增31.6%；前7月累計營收125.58億元，年增20.3%，延續穩健成長動能。

此外，奇鋐將於8月12日受邀參加富邦證券舉辦的法人說明會，市場也聚焦管理層對AI伺服器需求、液冷產品布局及下半年營運展望釋出的最新訊息。

雙鴻對下半年營運維持樂觀看法。法人指出，隨著NVIDIA Vera Rubin平台水冷解決方案，以及ASIC伺服器客戶陸續導入液冷架構，CDU（冷卻液分配單元）、水冷板、DIMM Cold Plate等高附加價值產品將於下半年進一步放量，可望持續推升營收與獲利，全年營運將呈現逐季成長。

富世達基本面同樣亮眼，上半年稅後純益17.66億元、每股純益25.77元，雙雙創下歷史新高。總經理徐安賜日前表示，第2季雖受手機產品新舊交替及消費性電子淡季影響，營收較首季回落，但AI伺服器業務比重持續提升，帶動毛利率攀升至34.05%。隨著AI資料中心水冷快接頭、滑軌等產品出貨持續放量，下半年毛利率可望逐季改善，全年營收估將年增30%至40%。

法人分析，AI機架式伺服器正加速由氣冷走向液冷，帶動整體散熱系統價值較傳統架構大幅提升。奇鋐憑藉水冷板、CDU到系統整合的完整布局，雙鴻則在水冷板與CDU等產品具領先優勢，可望持續受惠CSP及品牌伺服器客戶拉貨需求。隨著液冷滲透率持續提高，高階散熱產品出貨動能可望進一步增強，散熱供應鏈營收與獲利仍值得關注。