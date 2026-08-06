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散熱族群集體走強！雙鴻強攻1,060元漲停價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

散熱族群受惠AI伺服器持續升級、高功耗晶片帶動液冷散熱需求快速攀升，6日盤中獲資金點火，雙鴻（3324）亮燈漲停，建準（2421）、奇鋐（3017）大漲逾8%。法人看好下半年水冷專案陸續放量，將持續挹注族群營運動能。

散熱族群盤中買盤火熱，雙鴻以1060元強攻漲停板，建準、奇鋐上漲8%以上，尼得科超眾（6230）、健策（3653）、泰碩（3338）、安力-KY（5223）、台達電（2308）等漲2%以上，動力-KY（6591）、力致（3483）等也表現強勢，成為盤面人氣指標。

法人分析，隨著AI晶片功耗持續攀升，水冷散熱技術也加速升級，水冷板、分流管及機櫃級散熱設備（In-Row CDU）等產品規格持續演進。展望2027年，NVIDIA、AMD與ASIC三大陣營競爭將進一步白熱化，其中，預估2026至2027年間，NVIDIA Rubin GPU累計出貨量可望達700萬顆，AMD MI450出貨量則有望達200萬顆。

展望2026年下半年，法人指出，雙鴻多項水冷專案將同步進入放量階段，除NVIDIA Vera Rubin平台相關水冷解決方案外，ASIC伺服器客戶也將陸續導入液冷架構，帶動整體水冷需求持續升溫。

此外，CDU（Coolant Distribution Unit）及DIMM Cold Plate等高附加價值零組件預計於下半年開始貢獻營收，有助優化產品組合並提升獲利能力，預期下半年營收與獲利可望延續成長動能。

不過，仍需留意VR200平台出貨時程存在遞延風險，後續仍須持續觀察客戶驗證進度及實際拉貨節奏。

雙鴻 漲停 族群

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