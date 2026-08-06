快訊

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評 蔣萬安大氣回應

年輕人「四貸同堂」重壓股市！銀行高層揭兩大死角：看不見過度借貸

都是台股惹的禍？兆基事件敲響2警鐘 中小企業當心

聽新聞
0:00 / 0:00

旺旺友聯連續兩年配息1.5元 今年2日填息

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

旺旺友聯（2816）今年營運表現穩健，上半年簽單保費收入80.54億元、年增6%，市占率約5%；公司連續兩年配發每股1.5元現金股利，今年除息後僅花兩個交易日即完成填息，除息後股價一度來到35.6元，展現市場對營運及獲利表現的信心。

暑假旅遊旺季遇上颱風季，海外旅遊航班延誤、取消或滯留風險升高。旺旺友聯產險提醒，民眾出國前應及早規劃旅行不便險，若因颱風等不可預期因素導致行程異動，可減輕額外住宿與交通支出的經濟負擔。

旺旺友聯表示，若旅客於海外旅遊期間因颱風造成航班取消或延誤，無法如期返台，滯留期間新增的住宿費用可依實際支出申請理賠。以原訂最後一晚住宿費1萬元為例，若因滯留產生額外住宿需求，可依實支實付方式申請，並提供20%的彈性調整空間，最高可補償1.2萬元，協助旅客因應當地房價上漲或臨時訂房困難等情況。

旺旺友聯指出，此項彈性機制主要考量旅客遭遇突發滯留時，可能面臨住宿需求增加、房價波動等問題，希望透過較具彈性的費用認定方式，讓旅客能依實際需求安排住宿，降低突發事件帶來的財務壓力。

此外，旺旺友聯提醒，若因颱風、航班取消或其他保險事故導致旅程異動，應妥善保存住宿發票、收據、訂房紀錄及航空公司相關證明文件，以利後續理賠申請。

旺旺友聯也強調，旅行不便險須在風險發生前完成投保，建議民眾於出發前提早規劃保障內容。尤其颱風季期間，若已發布海上或陸上颱風警報後才投保，相關事故可能不在保障範圍內，因此及早完成投保，才能在旅途中遇到突發狀況時獲得完善保障。

除息 配息 填息

延伸閱讀

全台毛孩突破320萬！磊山保經揭寵物投保三大迷思

0050存股3年報酬108%、獲利破百萬！ 知美強調「小資複利威力」：失業都不停扣

聯成財報／上半年轉盈 稅後純益4.14億元、EPS 0.31元

8月30檔 ETF 除息！00923、00982A 等14檔年化配息率逾10%

相關新聞

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

南亞科砸3466億元擴產震撼市場！股價逆勢翻紅 華邦電法說今登場

AI浪潮持續推升高效能運算需求，全球記憶體市場供需結構加速翻轉。DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）同步擴大投資、營收續創高，加上外資連日大舉回補，帶動記憶體族群成為台股震盪盤中的抗跌焦點之一。其中，南亞科豪砸3,466億元興建5A新廠，更創下台灣DRAM產業近20年最大單一投資案，市場視為新一輪記憶體景氣循環的重要里程碑，也帶動6日股價開低走高。

信驊犀利！Q2賺逾四股本 上半年EPS 78.28元...同期最佳

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益18.41億元，大賺逾四個股本，創單季歷史新高，季增30.2%，並較去年同期暴增1.88倍，每股純益40.87元；上半年稅後純益32.55億元，較去年同期激增1.14倍，每股純益78.28元，為同期最佳。

信驊營運衝鋒之際 花1.8億參與M31私募

信驊營運衝鋒之際，持續深化AI伺服器供應鏈布局，昨（5）日宣布參與矽智財（IP）廠M31私募，每股353元認購53萬股普通股，總投資金額約1.87億元，取得約1.24%股權。

大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

光學鏡頭廠大立光昨（5）日公布7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

藍天近日董事會決議分批增資台北雙星50億元，累計投資達100億元，持股達50%。第2季稅後純益19.89億元，創歷史新高，單季每股純益3.44元，業務穩定增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。