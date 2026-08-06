旺旺友聯連續兩年配息1.5元 今年2日填息

旺旺友聯（2816）今年營運表現穩健，上半年簽單保費收入80.54億元、年增6%，市占率約5%；公司連續兩年配發每股1.5元現金股利，今年除息後僅花兩個交易日即完成填息，除息後股價一度來到35.6元，展現市場對營運及獲利表現的信心。

暑假旅遊旺季遇上颱風季，海外旅遊航班延誤、取消或滯留風險升高。旺旺友聯產險提醒，民眾出國前應及早規劃旅行不便險，若因颱風等不可預期因素導致行程異動，可減輕額外住宿與交通支出的經濟負擔。

旺旺友聯表示，若旅客於海外旅遊期間因颱風造成航班取消或延誤，無法如期返台，滯留期間新增的住宿費用可依實際支出申請理賠。以原訂最後一晚住宿費1萬元為例，若因滯留產生額外住宿需求，可依實支實付方式申請，並提供20%的彈性調整空間，最高可補償1.2萬元，協助旅客因應當地房價上漲或臨時訂房困難等情況。

旺旺友聯指出，此項彈性機制主要考量旅客遭遇突發滯留時，可能面臨住宿需求增加、房價波動等問題，希望透過較具彈性的費用認定方式，讓旅客能依實際需求安排住宿，降低突發事件帶來的財務壓力。

此外，旺旺友聯提醒，若因颱風、航班取消或其他保險事故導致旅程異動，應妥善保存住宿發票、收據、訂房紀錄及航空公司相關證明文件，以利後續理賠申請。

旺旺友聯也強調，旅行不便險須在風險發生前完成投保，建議民眾於出發前提早規劃保障內容。尤其颱風季期間，若已發布海上或陸上颱風警報後才投保，相關事故可能不在保障範圍內，因此及早完成投保，才能在旅途中遇到突發狀況時獲得完善保障。