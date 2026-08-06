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榮昌買回1,500張庫藏股

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

榮昌（3684）董事會通過買回庫藏股，6日起買回1,500張。

榮昌公告指出，董事會決議維護公司信用及股東權益，預計自6日起自集中交易市場買回庫藏股，買懷1,500張庫藏股，買回區間價格為50元至54元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為4.95%，買回股份總金額上限為3.54億元。

日前榮昌受惠網通客戶需求強勁，第2季合併營收3.29億元，季增27.99%，創下單季歷史新高，上半年每股純益1.78元。

榮昌指出，5G-FR1與低軌衛星整合型通訊系統的無線準系統多款機種於第2季完成Wi-Fi7升級，預計第3季啟動量產，可望進一步挹注營運動能，榮昌表示，審慎樂觀看待下半年營運。

榮昌表示，4月起，WiFi 7出貨金額首度超越WiFi 6，顯示WiFi 7應用場景持續擴大且規格已確定成為市場主流，下半年還有更多機種陸續升級Wi-Fi7，預估Wi-Fi7相關產品線的出貨將持續到第3季。

除WiFi 7天線產品線，榮昌5G-FR1與低軌衛星整合型通訊系統的無線準系統，多款機種於第2季完成WiFi 7升級，預計第3季啟動量產，可望進一步挹注營運動能。

庫藏股 營收

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