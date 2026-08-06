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信驊參與私募 激勵M31股價大漲

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

BMC晶片大廠信驊與矽智財廠M31（6643）昨日公告，信驊以每股353元價格，總金額約1.87億元參與M31私募。相關消息激勵M31 6日盤中股價大漲，最高衝至漲停價455元。

M31與信驊合作已久，這次信驊參與M31私募，預計將取得其1.24％股權，也讓外界期待雙方後續能否有更多合作空間。

根據M31公告，這次信驊應募其530張股票，募集資金主要用於充實營運資金。

M31公布上半年合併營收為8.16億元，年減7.5％，仍處於虧損局面，每股淨損1.24元。不過第2季虧損幅度已有所收斂，每股淨損0.06元。

M31先前提到，對於今年營收展望仍保持樂觀。隨著過去該公司在技術與客戶端的布局發酵，從第2季開始已經看到更多潛在機會。該公司已有客戶的2奈米製程案件設計定案，甚至有機會今年進入量產，因此期待在今年底或明年初，可以看到2奈米製程相關權利金推升。

信驊 營收

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