南亞科砸3466億元擴產震撼市場！股價逆勢翻紅 華邦電法說今登場

AI浪潮持續推升高效能運算需求，全球記憶體市場供需結構加速翻轉。DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）同步擴大投資、營收續創高，加上外資連日大舉回補，帶動記憶體族群成為台股震盪盤中的抗跌焦點之一。其中，南亞科豪砸3,466億元興建5A新廠，更創下台灣DRAM產業近20年最大單一投資案，市場視為新一輪記憶體景氣循環的重要里程碑，也帶動6日股價開低走高。

南亞科5日宣布，將今年資本支出由原訂520億元提高至697億元、調幅約34%，主要因應5A新廠加速建置，提前支付設備預付款，並投入10奈米級製程、研發及廠房建設。更受矚目的是，公司規劃自今年起至2029年，投入最高3,466億元打造5A新廠，首階段月投片產能將提升至3萬5,900片，並導入EUV（極紫外光）曝光設備，作為下一世代DRAM製程的重要生產基地。

業界分析，向來以穩健著稱的南亞科罕見大幅提高資本支出，反映公司看好AI帶動DRAM長期需求成長，也意味客戶訂單能見度持續提升，正式加入全球記憶體廠新一輪先進製程與擴產競賽。隨著國際大廠將產能集中於HBM與DDR5，中低階DDR4等產品供給持續收斂，市場普遍看好本波缺貨與漲價循環仍有望延續。

南亞科7月合併營收438.68億元，首度突破400億元大關，月增49.26%、年增7.2倍，連9月創單月新高；前7月累計營收達1,755.04億元、年增660.87%。法人指出，南亞科7月單月營收甚至超越2022年至2024年任一全年營收，單月規模已達去年全年營收約65%，成長動能遠超市場預期。

而華邦電今日也將公布財報並召開法說會，市場聚焦對記憶體市況、價格走勢及AI布局的最新展望。法人指出，受惠HBM與DDR5排擠效應，中低階DDR4、SLC NAND及NOR Flash供給持續吃緊，華邦電同步享有轉單與漲價紅利，客製化高頻寬記憶體CUBE亦進入量產放量階段。今年資本支出規劃405億至456億元，其中約95%投入前段製程設備，持續擴充產能並優化產品組合。

籌碼面同樣釋出偏多訊號。8月以來，外資已連續3個交易日買超南亞科近4.5萬4,944張、華邦電近4萬張，三大法人累計買超更分別達4.8萬張及近5萬張。

反映在今日盤面，台股一度重挫逾580點、失守4.4萬點關卡，記憶體雙雄早盤雖同步開低，但在擴產、營收及法人買盤等利多帶動下，南亞科盤中率先翻紅、漲幅近3%；華邦電也一度翻紅至170.5元，隨後在平盤附近震盪整理。市場認為，華邦電法說會釋出的供需、價格與資本支出展望，將成為觀察下半年記憶體景氣與DRAM漲價循環能否延續的重要風向球。