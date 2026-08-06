快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

愛普上半年 EPS 8.33元 獲利由虧轉盈 股價重返900元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

愛普*（6531）上半年營收逼近翻倍，獲利也由虧轉盈，財報利多激勵6日股價走強，盤中最高來到908元、一度漲逾6%，目前暫報902元，上漲5.5%，重新站回900元關卡。愛普*上半年每股稅後純益（EPS）8.33元，其中第2季EPS為4.18元，營收與本業獲利延續成長。

愛普第2季營收23.63億元，季增12.5%、年增77.8%；毛利率49.1%，季增2.9個百分點、年增6.8個百分點；營益率30.7%，季增2.7個百分點、年增10.3個百分點。歸屬母公司稅後純益6.81億元，季增0.7%，較去年同期淨損5.46億元由虧轉盈；每股稅後純益4.18元，也較去年同期每股虧損3.36元明顯改善。

累計上半年，愛普營收44.63億元、年增93.7%；毛利率47.7%，年增3.7個百分點；營益率29.4%，年增10.1個百分點。歸屬母公司稅後純益13.57億元，較去年同期淨損2.14億元由虧轉盈；每股稅後純益8.33元，較去年同期每股虧損1.32元大幅翻正。

愛普表示，客製化記憶體IoTRAM需求持續成長，矽電容S-SiCap也已進入量產階段，成為推升營運規模的重要動能。其中，整合被動元件（IPD）產品原規畫於第2季量產，VHM產品線則持續推進AI及高效能運算（HPC）專案。隨AI加速器功耗及先進封裝供電需求提高，矽電容與客製化記憶體後續放量進度，將是營運能否延續高速成長的關鍵。

愛普今日下午將召開法人說明會，預計進一步說明第2季產品組合及毛利率走勢。市場也將關注S-SiCap與IPD量產進度、VHM客戶專案時程、匯率變動影響，以及公司對下半年營收、獲利與明年成長動能的最新看法。

EPS 營收 毛利率

延伸閱讀

振大上半年EPS 9.08元

威鋒電子財報／第2季營益率轉正 上半年獲利翻倍、EPS 1.24元

富喬上半年EPS 2.24元 賺贏去年

帆宣上半年EPS 13.26元

相關新聞

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

南亞科砸3466億元擴產震撼市場！股價逆勢翻紅 華邦電法說今登場

AI浪潮持續推升高效能運算需求，全球記憶體市場供需結構加速翻轉。DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）同步擴大投資、營收續創高，加上外資連日大舉回補，帶動記憶體族群成為台股震盪盤中的抗跌焦點之一。其中，南亞科豪砸3,466億元興建5A新廠，更創下台灣DRAM產業近20年最大單一投資案，市場視為新一輪記憶體景氣循環的重要里程碑，也帶動6日股價開低走高。

信驊犀利！Q2賺逾四股本 上半年EPS 78.28元...同期最佳

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益18.41億元，大賺逾四個股本，創單季歷史新高，季增30.2%，並較去年同期暴增1.88倍，每股純益40.87元；上半年稅後純益32.55億元，較去年同期激增1.14倍，每股純益78.28元，為同期最佳。

信驊營運衝鋒之際 花1.8億參與M31私募

信驊營運衝鋒之際，持續深化AI伺服器供應鏈布局，昨（5）日宣布參與矽智財（IP）廠M31私募，每股353元認購53萬股普通股，總投資金額約1.87億元，取得約1.24%股權。

大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

光學鏡頭廠大立光昨（5）日公布7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

藍天近日董事會決議分批增資台北雙星50億元，累計投資達100億元，持股達50%。第2季稅後純益19.89億元，創歷史新高，單季每股純益3.44元，業務穩定增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。