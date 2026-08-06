愛普上半年 EPS 8.33元 獲利由虧轉盈 股價重返900元

愛普*（6531）上半年營收逼近翻倍，獲利也由虧轉盈，財報利多激勵6日股價走強，盤中最高來到908元、一度漲逾6%，目前暫報902元，上漲5.5%，重新站回900元關卡。愛普*上半年每股稅後純益（EPS）8.33元，其中第2季EPS為4.18元，營收與本業獲利延續成長。

愛普第2季營收23.63億元，季增12.5%、年增77.8%；毛利率49.1%，季增2.9個百分點、年增6.8個百分點；營益率30.7%，季增2.7個百分點、年增10.3個百分點。歸屬母公司稅後純益6.81億元，季增0.7%，較去年同期淨損5.46億元由虧轉盈；每股稅後純益4.18元，也較去年同期每股虧損3.36元明顯改善。

累計上半年，愛普營收44.63億元、年增93.7%；毛利率47.7%，年增3.7個百分點；營益率29.4%，年增10.1個百分點。歸屬母公司稅後純益13.57億元，較去年同期淨損2.14億元由虧轉盈；每股稅後純益8.33元，較去年同期每股虧損1.32元大幅翻正。

愛普表示，客製化記憶體IoTRAM需求持續成長，矽電容S-SiCap也已進入量產階段，成為推升營運規模的重要動能。其中，整合被動元件（IPD）產品原規畫於第2季量產，VHM產品線則持續推進AI及高效能運算（HPC）專案。隨AI加速器功耗及先進封裝供電需求提高，矽電容與客製化記憶體後續放量進度，將是營運能否延續高速成長的關鍵。

愛普今日下午將召開法人說明會，預計進一步說明第2季產品組合及毛利率走勢。市場也將關注S-SiCap與IPD量產進度、VHM客戶專案時程、匯率變動影響，以及公司對下半年營收、獲利與明年成長動能的最新看法。