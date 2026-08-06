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聯成財報／上半年轉盈 稅後純益4.14億元、EPS 0.31元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

聯成（1313）5日公布第2季財報，單季稅後純益3.13億元，較去年同期轉盈、季增205.4%，每股純益（EPS）0.23元；上半年稅後純益4.14億元，EPS 0.31元，亦較去年轉虧為盈。

聯成今年首季已轉盈，第2季獲利延續動能。聯成日前於法說會上表示，由於第2季可塑劑與上游原料醇類之間的價差拉大，認為第2季營運表現，將優於去年同期。此外，雖6-8月步入傳統需求淡季，但在利差支撐下，對第2季營運表現並不悲觀。

聯成也指出，由於可塑劑需求穩健，下游客戶仍有實際需求，只是受地緣政治情勢影響，短期採購節奏有所波動。例如市場傳出停火消息時，部分客戶可能暫時轉為觀望；待市場情勢明朗後，又恢復拉貨，因此需求呈現短線震盪，但平均而言仍維持一定水準，整體需求基本面並未明顯減弱。

在此情況下，聯成的競爭優勢主要來自原料採購能力。公司透過長約與現貨採購雙軌布局，在原料取得上相對穩健，可確保供貨穩定，優先滿足重點客戶需求。隨著市場價格走升，聯成亦受惠於先前建立的低價庫存，有助於擴大利差表現。

至於各產品概況，聯成日前表示，苯酐（PA）產品第2季面臨主要上游原料鄰二甲苯（OX）價格高於鄰法PA售價，使PA及OX價差倒掛擴大；此外萘法PA低價競爭，持續壓抑市場。因應此情勢，聯成致力將外售PA最小化，減產並優先留作自用，用於生產可塑劑，優化量價與利差、提升整體獲利。

可塑劑部分，聯成指出，市場自5月起較1-4月略為降溫，需求與銷售放緩，但整體市場表現仍優於去年，將依訂單與行情，動態調整採購、銷售節奏，並嚴控庫存水位，避免高價庫存風險。

聯成 EPS 財報

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