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中菲行營收／7月32.7億元、年增37.8% 高科技供應鏈需求維持穩健

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）公布，2026年7月集團自結合併營業額為新台幣32億7仟萬元，較去年同期成長37.8%。

受惠於半導體、AI伺服器及高科技相關物流需求維持穩健，中菲行持續發揮全球供應鏈管理及跨區域物流服務能力，協助客戶因應供應鏈調整及市場變化，帶動集團空運營業額較去年同期成長36.3%、海運營業額成長40.8%、合同物流營業額成長37.5%。

累計1至7月，集團合併營業額達198億5仟3佰萬元，較去年同期成長18.3%。

在全球供應鏈持續調整及市場需求分化下，半導體、AI及高科技相關需求仍為亞太物流市場的重要支撐，中菲行持續憑藉全球營運網絡及供應鏈管理能力，協助客戶提升供應鏈效率與營運韌性。

7月全球製造業PMI持續維持擴張，但成長動能趨於溫和。第3季傳統旺季帶動部分海運航線艙位趨緊，惟美國關稅政策帶動的提前出貨效應已逐步消退，跨太平洋航線運價較前期高點回落。空運市場則呈現區域差異，台灣AI及半導體相關出口需求仍具支撐，而歐洲市場則受跨境電商政策調整影響，需求及運價同步回落。

面對市場及供應鏈環境持續變化，中菲行將持續結合全球空、海運、多式聯運及合同物流服務，運用全球營運網絡、數位平台及在地專業團隊，協助客戶靈活調整供應鏈布局，提升供應鏈透明度、效率及韌性。

展望未來，隨著全球供應鏈持續重組及高科技產業發展，企業對供應鏈整合、可視化及風險管理能力的需求將持續提升。中菲行將持續深化供應鏈管理服務，結合全球營運據點、數位能力及在地服務優勢，協助客戶提升全球供應鏈競爭力，並持續強化公司的長期競爭優勢。

中菲行 營收 供應鏈

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