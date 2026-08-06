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興櫃市場新血好搶眼！東佑達正式登錄興櫃 盤中大漲186%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東佑達（7942）6日登錄興櫃，券商認購價為150元，早盤開高走高，一度衝達429元，較券商認購價上漲279元，漲幅高達186%，盤中維持高檔， 興櫃蜜月行情強勁。

東佑達主要從事精密直線傳動模組、半導體奈米級定位系統及機器人之研究開發、設計、生產製造、組裝及銷售，整合一系列完整產品朝向全系統發展，客戶群涵蓋半導體、面板、PCB、消費性電子、新式光通訊產業、生技醫療及汽車等產業之自動化設備及工具機。

東佑達表示，2025年全球工業自動化設備市場規模已達約2,560.2億美元，供應面長期以來主要由日本廠商 FANUC、YASKAWA 與德國廠商KUKA 主導；東佑達指出，已與工業機器人大廠 YAMAHA 及空壓元件大廠CKD 策略性合作，深耕日本市場及全球銷售網路，以提升市場占有率。

東佑達6日正式登錄興櫃，早盤以280元開高後走高，一度衝達429元，股價較券商認購價150元翻倍大漲， 漲幅高達186%，盤中維持大漲表現。

興櫃 奈米 半導體

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