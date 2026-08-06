大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

光學鏡頭廠大立光（3008）昨（5）日公布7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

大立光說明，7月2,000萬畫素鏡頭出貨占比10%至20%，千萬畫素占比60%至70%，800萬畫素低於一成；前七月合併營收340.86億元，年增7%。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，蘋果iPhone18新機即將亮相，旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，大立光為主力供應商，下半年營運動能可期。

法人表示，大立光7月營收實際優於市場預期。受惠蘋果新機拉貨效應，大立光本季營收有望逐月走高，加上營收規模放大、平均單價提升，單季毛利率有望突破50%大關，惟可變光圈鏡頭良率仍是一大變數。大立光不評論相關財務數字。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平先前表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，本季產能利用率將達滿載。

林恩平認為，依客戶新機排程，部分新機會在第3季發表，部分移至明年第1季，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運最忙的一季。市場預期，大立光今年營運高峰將落於下季。

因記憶體缺貨漲價，今年以來整體消費性電子市場需求疲弱，尤其蘋果、三星等一線手機品牌也面臨同樣壓力。蘋果執行長庫克日前於財報會議公開示警，記憶體供應吃緊，蘋果已連續三季面臨記憶體成本上升，短期內看不到明顯緩解跡象。外界憂心，記憶體缺貨效應是否影響蘋果新機買氣，仍待觀察。

針對明年智慧手機升級趨勢，林恩平表示，目前某些區域的客戶幾乎不開高階機種，但其他客戶仍持續開案，明年手機主要升級在於潛望式鏡頭增加更多片數，可達到inner-zooming（內部光學變焦）的效果。