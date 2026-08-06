信驊營運衝鋒之際 花1.8億參與M31私募

信驊（5274）營運衝鋒之際，持續深化AI伺服器供應鏈布局，昨（5）日宣布參與矽智財（IP）廠M31私募，每股353元認購53萬股普通股，總投資金額約1.87億元，取得約1.24%股權。

M31（6643）昨天股價收平盤414元，信驊此次認購私募價較M31昨天收盤價折價約14.8%。信驊表示此次投資主要著眼於深化雙方長期合作關係。市場看好，未來雙方在先進製程IP及AI伺服器相關應用將擴大合作空間。

業界分析，信驊與M31合作已久，雙方皆深耕高階晶片市場，信驊近年受惠AI伺服器需求強勁，BMC產品市占率穩居全球領先，並積極推進下一代產品布局；M31則專注高速傳輸介面、先進製程及特殊製程矽智財開發，雙方技術互補性高。

業界認為，雙方此次透過策略投資建立更緊密合作關係，不僅有助於提升供應鏈連結，也有望提前掌握先進製程IP發展趨勢，強化未來產品競爭力。

此次M31共辦理530張私募普通股，發行價格每股353元，募集資金主要用於充實營運資金。信驊總計斥資約1.87億元認購M31私募股票，持股約1.24%，屬策略性投資，而非財務性布局，展現公司看好M31長期技術發展與合作前景。

法人指出，在AI伺服器朝更高效能、更高速傳輸演進下，晶片設計對先進製程與高品質IP需求持續攀升，雙方未來在相關技術合作具備更多想像空間，也有助於共同掌握AI與高效能運算（HPC）市場成長商機。