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鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

鴻海前七月合併營收5.589兆元，同期新高，年增37.89%。法人看好，隨著蘋果新機備貨潮啟動及AI出貨續強，鴻海本月營收有望跨過兆元大關，再寫新猷，也是台股第一家單月營收突破兆元的企業，全年營收挑戰10兆元。

展望第3季，鴻海表示，AI機櫃保持成長趨勢，且資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，單季整體營運將有季增及年增表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海將在下周三（12日）舉行法說會，公布第2季財報與營運展望細節。

鴻海表示，7月營收與6月相較，「雲端網路產品類別」和「電腦終端產品類別」都呈現強勁成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁，以及電腦終端產品拉貨動能轉佳。「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」則顯著成長，主要受惠拉貨動能，以及主要業務的零組件收入增加。

與去年同期相較，7月四大類別包括「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」都強勁成長。其中，雲端網路產品、元件其他產品受惠AI產品拉貨動能強勁，主要業務零組件出貨增加。至於電腦終端產品與消費智能產品，則是受惠拉貨動能與出貨價格提高。

營收 鴻海 法人

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