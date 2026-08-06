信驊犀利！Q2賺逾四股本 上半年EPS 78.28元...同期最佳

股王信驊（5274）昨（5）日公告第2季稅後純益18.41億元，大賺逾四個股本，創單季歷史新高，季增30.2%，並較去年同期暴增1.88倍，每股純益40.87元；上半年稅後純益32.55億元，較去年同期激增1.14倍，每股純益78.28元，為同期最佳。

信驊並公告7月合併營收15.24億元，改寫單月營收新猷，月增16.33%，年增97.59%，主要受惠缺料緩解、遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨量放大；前七月合併營收85.42億元，年增68.06%。信驊昨天股價漲520元、收16,020元。

展望後市，董事長林鴻明先前表示，AI應用需求相當明確，今、明年都會「非常強勁」，甚至已看到客戶釋出2028年成長訊號，隨供應鏈瓶頸逐步緩解，下半年營收可望明顯優於上半年，2027年仍將維持高度成長。

林鴻明強調，資本市場本來就會有調整與修正，但從實際應用需求觀察，AI並非泡沫，且AI、企業數位化及雲端服務持續普及，雲端基礎建設就如同電力建設，相關需求具有長期發展趨勢，資料中心與伺服器市場仍有相當大的成長空間。

另一方面，AI基礎建設投資方向也開始出現變化。林鴻明觀察，大型雲端服務供應商（CSP）近期陸續調整資本支出配置，部分投資正從GPU伺服器轉向通用型伺服器、ASIC伺服器及邊緣相關應用。

信驊目前在全球BMC市占率近八成，產品已推進至第八代，客戶涵蓋全球主要伺服器及雲端服務業者，可提前掌握新世代伺服器架構與客戶需求。其中，新一代BMC晶片AST2700放量速度較歷代產品更明顯加快。

外資看好信驊後市，將本季營收季增幅度由原先14%上調至22%，主要受惠載板供應瓶頸逐步緩解，加上客戶需求持續強勁，本季毛利率可望維持在69.5%的高檔水準，且信驊訂單能見度持續延長，部分客戶已開始下達2027年訂單，顯示BMC需求依然穩健。

外資預期，隨代理式AI發展，自研CPU及通用伺服器CPU需求強勁，信驊AI相關通用伺服器BMC出貨量可望超越公司原先預計的2026年850萬顆、2027年1230萬顆，同時，信驊在美系AI ASIC客戶的市占率可望進一步提升。